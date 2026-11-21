Comment regarder Getafe - Atlético Madrid avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 15:00 Coliseum

L’Atlético Madrid se déplace au Coliseum de Getafe pour un match de Liga aux enjeux importants aux deux extrémités du classement. Troisième, l’équipe de Diego Simeone cherchera à rebondir après deux défaites consécutives lors de ses deux dernières sorties.

De son côté, Getafe, entraîné par Pepe Bordalas, tente de s’éloigner de la 15e place. Sa forme récente est irrégulière, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches, mais le club a montré qu’il pouvait mettre en difficulté les meilleures équipes à domicile.

L’Atlético arrive avec des problèmes à résoudre. Ademola Lookman est indisponible après avoir subi une entorse grave du genou en sélection avec le Nigeria, un diagnostic plus sérieux que celui initialement annoncé par l’équipe nationale. Le club madrilène a confirmé l’étendue de la blessure à l’issue de son propre examen médical. Lookman a commencé sa rééducation, sans date de retour fixée.

Sur une note plus positive pour Simeone, Lee Kang-in arrive en excellente forme et en pleine confiance. Le meneur de jeu sud-coréen a récemment conservé son titre de joueur international de l’année de l’AFC à Bangkok, devenant le premier joueur à remporter cette distinction deux éditions de suite. Il devrait être titulaire et jouer un rôle central dans l’animation offensive de l’Atlético.

Getafe devra se passer de Nemanja Gudelj, suspendu, tandis que Christantus Uche et Juanmi restent indisponibles sur blessure. Bordalas aura besoin d’une équipe rigoureuse sur le plan défensif face à une attaque de l’Atlético qui, malgré ses absences actuelles, conserve de réelles qualités.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Getafe - Atlético Madrid en direct.

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