José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a surpris tout le monde au centre d'entraînement du club à Valdebebas, en introduisant une nouvelle technologie lors des séances d'entraînement : l'installation d'un écran géant à côté des terrains d'entraînement numéro 1 et 2, où s'entraîne l'équipe première.

L'écran a la particularité de pouvoir être déplacé à l'intérieur des installations, et il a été placé à proximité de la pelouse, ce qui permet à Mourinho d'interrompre les entraînements à tout moment et de montrer directement à ses joueurs les mouvements qu'il souhaite corriger.

Une analyse sur le terrain

Selon le journal Mundo Deportivo, l'écran fait office de tableau numérique sophistiqué, puisqu'il permet d'afficher les schémas relatifs aux tactiques et aux compositions, ainsi que les déplacements tactiques, la reconstitution de certaines actions, sans oublier les séquences vidéo des adversaires.

De cette manière, Mourinho peut montrer une action ou un mouvement précis à l'écran, puis en expliquer les détails à ses joueurs et le transposer directement sur le terrain, au lieu de se contenter d'explications théoriques dans la salle de réunion.

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Adieu les longues séances vidéo

Par cette démarche, Mourinho et son staff technique visent à réduire le recours aux longues séances vidéo dans des salles fermées, et à transformer le processus d'analyse en une méthode plus rapide, plus interactive et plus claire.

Le staff technique estime que présenter les remarques à l'endroit même où les erreurs se produisent aide les joueurs à assimiler les consignes plus rapidement, tout en maintenant la concentration du groupe pendant la séance d'entraînement.

Cette nouvelle méthode a été bien accueillie par les joueurs du Real Madrid, qui ont réagi positivement à l'approche directe et interactive adoptée par Mourinho, une initiative qui reflète la volonté du technicien portugais de perfectionner les détails du travail quotidien au sein de l'équipe.

Cette initiative de Mourinho intervient à un jour du derby tant attendu face à l'Atlético de Madrid, au sommet de la septième journée du championnat d'Espagne.

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