Après une saison de prêt décevante au Bayern Munich, Jackson a quitté son club d’origine, Chelsea, pour Aston Villa cet été contre 55 millions d’euros. Ses débuts dans son nouveau club ont été mitigés. Jackson a certes marqué lors de la victoire 3-2 en Ligue des champions contre le Club Bruges, mais est resté sans la moindre contribution décisive lors des trois premiers matches de Premier League.

Lors de la victoire 3-2 contre Tottenham Hotspur samedi, l’attaquant de 25 ans a finalement brisé la malédiction. Après un superbe contrôle, Jackson a inscrit le but du 2-0 provisoire. Sa célébration a toutefois ensuite suscité des interrogations. Debout juste devant la caméra de télévision, il a d’abord tendu son pouce à l’horizontale, l’a ensuite lentement remonté vers le haut, puis rapidement abaissé, avant de le porter vers son cou et d’imiter un geste de décapitation. Aucune explication n’est connue à ce sujet pour l’instant.

Fait piquant : à cause d’une célébration similaire, Paris Brunner risque une suspension en Ligue 1 française. L’international allemand espoirs de 20 ans de l’AS Monaco avait lui aussi montré un geste de décapitation le week-end dernier après un but. La commission de discipline de la Ligue 1 s’est alors saisie du dossier et veut rendre mercredi prochain une décision sur une éventuelle suspension.

Jackson et Emery se connaissent de Villarreal

Tandis que Jackson montrait son geste de décapitation, son entraîneur Unai Emery exultait sur le bord du terrain, frappant de joie sur un sac de ballons. Emery et Jackson se connaissent encore de leur période commune à Villarreal, où l’attaquant sénégalais avait à l’époque réussi sa percée.

« C’était peut-être le premier match au cours duquel Jackson a montré toute sa puissance », a déclaré Emery après la victoire contre Tottenham. « Lors des matches précédents, il n’avait pas encore totalement montré qu’il avait compris tout ce que nous attendons de lui. » À Villa, Jackson est en concurrence avec Tammy Abraham dans l’axe de l’attaque pour du temps de jeu.

La victoire contre Tottenham était la première de Villa dans cette saison de Premier League. Après cinq journées, l’équipe de Birmingham occupe une décevante 15e place avec seulement quatre points.