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Jeroen van Poppel

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Gerrard tire un bilan particulièrement sévère sur Slot après la charge de Salah

Aston Villa vs Liverpool
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M. Salah

Steven Gerrard a vivement critiqué la situation actuelle de Liverpool sous la houlette d’Arne Slot. L’icône du club réagit à un message marquant de Mohamed Salah après la cuisante défaite contre Aston Villa et affirme que l’équipe a complètement perdu son identité sous la direction de Slot. Selon Gerrard, les propos de Salah révèlent l’existence de graves problèmes internes à Anfield.

Battus sans ménagement à Villa Park, les Reds ont concédé leur douzième défaite de la saison en Premier League. Après la rencontre, l’attaquant égyptien a brisé son silence sur les réseaux sociaux pour réclamer un retour aux valeurs qui ont fait la force du club. « Je veux revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent », a-t-il déclaré. « Liverpool doit être une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. »

Gerrard estime que Salah a délibérément adressé un signal à l’extérieur. « Waouh, c’est vraiment très intéressant », a commenté l’ancien capitaine des Reds sur TNT Sports. « Mo Salah ne parle presque jamais et ne publie jamais ce genre de messages sur X. Pour moi, il montre clairement que quelque chose ne va pas dans ce vestiaire. »

Selon Gerrard, Salah souffre de voir Liverpool renoncer à son style de jeu caractéristique. « L’identité a disparu et cela lui fait mal de le voir de ses propres yeux », a déclaré l’ancien milieu de terrain, qui remet ainsi en question la méthode de travail de Slot, lequel tente d’imposer un style de jeu plus contrôlé depuis son arrivée.

« Ce qui me surprend surtout, c’est le timing de son intervention », analyse Gerrard. « Il ne reste qu’un match, son dernier avec Liverpool. Il s’exprime rarement en interview, et voilà qu’il livre un message aussi clair. C’est assez cinglant envers l’entraîneur et son staff. »

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Gerrard, qui a assisté à la défaite contre Aston Villa les larmes aux yeux, ajoute : « Le terme “effondrement” est dur, mais, franchement, c’était douloureux à regarder. La pression repose désormais entièrement sur les joueurs et l’entraîneur, car ce niveau n’est tout simplement pas suffisant. Ça m’a fait mal de voir Liverpool jouer comme ça. »

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