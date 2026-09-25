Manchester City pourrait perdre 9 titres majeurs remportés entre 2009 et 2018, si la procédure judiciaire l'opposant à la Premier League aboutit au retrait de trophées parmi les sanctions finales, après la condamnation du club pour 114 des 115 chefs d'accusation financiers, selon ce qu'a rapporté le journal « The Athletic ».

Les accusations concernent des infractions présumées étalées sur 9 saisons, parmi lesquelles la transmission d'informations financières inexactes, les règles relatives aux salaires des joueurs et des entraîneurs, ainsi que les règlements financiers de la compétition.

Manchester City nie les accusations et devrait faire appel de la décision, tandis que la nature des sanctions susceptibles d'être prononcées à son encontre n'a pas encore été tranchée.

Si la sanction inclut le retrait des titres, la liste des trophées concernés comprend 3 éditions de la Premier League, celles de 2012, 2014 et 2018, la Coupe d'Angleterre 2011, 3 titres en Coupe de la Ligue en 2014, 2016 et 2018, ainsi que les deux Community Shield de 2012 et 2018.

En championnat, Manchester United serait le principal bénéficiaire d'un nouveau décompte du titre 2012, après avoir terminé la saison à la deuxième place à la différence de buts derrière City, tandis que l'édition 2018 pourrait également revenir à United, la formation de José Mourinho ayant terminé dauphine derrière l'équipe de Pep Guardiola.

Mourinho avait d'ailleurs abordé cette éventualité avec ironie lors de ses propos avant la rencontre entre United et Fenerbahçe en octobre 2024, lorsqu'il avait évoqué la possibilité que City soit sanctionné d'un retrait de points, ce qui pourrait lui offrir le titre de champion et la prime qui y est associée, dont on estime la valeur à environ 4 millions de livres sterling.

Quant au titre 2014, il pourrait revenir à Liverpool, qui avait terminé deuxième derrière la formation de Manuel Pellegrini, offrant ainsi rétroactivement à Steven Gerrard le titre de champion qu'il n'était pas parvenu à décrocher durant sa carrière au club.

En Coupe d'Angleterre, l'édition 2011 pourrait revenir à Stoke City, qui avait perdu la finale face à Manchester City sur le score d'un but à zéro, tandis que les trois titres de Coupe de la Ligue pourraient être attribués à Sunderland, Liverpool et Arsenal, après les défaites des trois clubs face à City en finales de 2014, 2016 et 2018 respectivement.

Les deux Community Shield de 2012 et 2018, remportés par Manchester City face à Chelsea, pourraient également être concernés, ce qui ouvrirait la voie à l'attribution des deux titres à la formation londonienne en cas de retrait des deux trophées.

La sanction finale demeure à ce jour non dévoilée, alors que plusieurs scénarios circulent, parmi lesquels le retrait de points, la relégation et le retrait des titres.

L'affaire remonte à une fuite de documents financiers en 2018, avant que la Premier League n'adresse 115 chefs d'accusation à Manchester City en février 2023 et ne transmette le dossier à une commission indépendante chargée de l'examiner.