Gernot Trauner (34 ans) met un terme à sa carrière de footballeur professionnel avec effet immédiat et annonce un nouveau chapitre

Gernot Trauner va mettre un terme à sa carrière de footballeur, comme l’Autrichien l’a lui-même annoncé sur sa page Instagram. Trauner a quitté Feyenoord à la fin de la saison dernière après l’expiration de son contrat à De Kuip.

« Après 16 années de dévouement et de passion pour le football, le moment est venu de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel », commence-t-il sur les réseaux sociaux.

« La décision n’a pas été facile, mais elle me semble juste. Pendant des années, j’ai consacré ma vie au football et j’ai tiré le meilleur de moi-même chaque jour. Cette période a été remplie de grandes joies, mais aussi de déceptions, de blessures et de retours. Je n’ai jamais abandonné et j’ai toujours cru en mes chances. »

« Le fait de faire partie d’une équipe, d’être sur le terrain et de tout donner pour mon équipe et les fans va me manquer. Pendant tout ce temps, j’ai toujours essayé de rester fidèle à moi-même, à mes principes et à mes valeurs. J’espère que vous vous souviendrez de moi ainsi », poursuit-il.

« Je veux remercier tous ceux qui m’ont soutenu au cours de ma carrière professionnelle et sur le chemin qui y a mené. Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir pu faire de ma passion mon métier. Les titres de champion, les victoires en coupe, la Ligue des champions, le Championnat d’Europe et le fait d’endosser le rôle de capitaine me remplissent d’une immense fierté. »

« Mais les blessures et les déceptions ont aussi fait partie de mon parcours, m’apprenant l’humilité et faisant de moi la personne que je suis aujourd’hui. Un nouveau chapitre commence maintenant et j’ai hâte de relever de nouveaux défis », conclut-il.

Le défenseur de 34 ans a été très souvent freiné par les blessures ces dernières années. La saison dernière, il a même manqué 54 matches du club de Rotterdam.

L’Autrichien souffrait d’une blessure au tendon d’Achille qui l’a longtemps tenu éloigné des terrains. Au total, il a manqué 105 rencontres pour blessure en cinq années passées à Feyenoord.

Il a tout de même disputé 137 matches au total avec le club rotterdamois. Il y a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives. Trauner a été champion des Pays-Bas avec Feyenoord et a remporté la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot.