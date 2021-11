Gernot Rohr n’est plus le sélectionneur du Nigeria

L’histoire entre Gernot Rohr et les Super Eagles du Nigeria est terminée. Bien qu’ayant qualifié cette sélection pour les barrages du Mondial, le technicien de 68 a été remercié par sa fédération. Il quitte son poste au bout d’une expérience de cinq ans. L’information émane du journaliste ghanéen Nuhu Adams.

Un bilan parfaitement honorable

Rohr avait redonné des couleurs à l’équipe nigériane en la qualifiant pour le Mondial russe, en dépit d’un groupe éliminatoire compliqué où figuraient l’Algérie et le Cameroun. Et durant la phase finale, il n’était pas loin d’assurer la qualification en 8es. Face à l’Argentine, les Nigérians étaient qualifiés jusqu’au dernier quart d'heure du match.

Sous la houlette de l’ancien coach de Bordeaux, le Nigeria a aussi atteint le dernier carré de la CAN 2019, éliminé par le futur vainqueur algérien et sur un but de Riyad Mahrez dans les arrêts du jeu de la partie.

Rohr n'était pas payé pendant plusieurs mois

Tous ces résultats n’ont donc pas pesé lourd dans la réflexion des responsables nigérians. Ces derniers ont préféré se baser sur les prestations en dents de scie livrées par Osimhen et consorts lors des derniers matches de qualification. En effet, les triples champions d’Afrique n’ont assuré leur billet pour les matches d’appui qu’à la dernière journée et en tremblant sérieusement face au Cap-Vert (1-1). On peut par ailleurs aussi imaginer que les différends concernant les salaires impayés du technicien ont également pu provoquer cette rupture.

Rohr a été congédié, mais il est celui qui resté le plus longtemps à la tête de cette sélection. Il a passé 1927 jours et dirigé 57 matches avec le Nigeria. C'est un accomplissement qu'il partage avec le coach néerlandais Clemens Westerhof, en place entre 1989 et 1994.