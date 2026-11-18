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L’entraîneur de Tenerife, Alvaro Cervera, a vivement répondu à Gerard Pique, propriétaire d’Andorra, au sujet de la suspension controversée de 12 matches infligée au gardien Jesus Owono. Leur désaccord public fait suite aux critiques de Pique concernant cette lourde sanction, prononcée après une collision sur le terrain qui a entraîné la mort tragique de Jesus de Miguel.

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Cervera répond aux propos de Pique

Cervera a répondu publiquement au propriétaire d’Andorra, Pique, après ses commentaires sur une récente suspension de 12 matches . La Fédération espagnole de football (RFEF) a suspendu le gardien d’Andorra Jesus Owono après une collision tragique sur le terrain en deuxième division espagnole. L’incident du 2 novembre a entraîné la mort de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel, âgé de 30 ans .

De Miguel a été victime d’un arrêt cardiaque le lendemain du jour où Owono l’a heurté à la poitrine en se précipitant pour dégager le ballon. Après l’annonce de cette longue suspension, Pique a estimé que la sanction devait tenir compte du geste de football lui-même plutôt que de ses conséquences dévastatrices. Cervera a alors pris la parole pour contester l’analyse du propriétaire d’Andorra sur ce geste.

Défendre les intérêts du club

Cervera a adopté un ton mesuré en évoquant les propos de l’actionnaire majoritaire d’Andorra. Il a reconnu qu’en contestant cette lourde sanction disciplinaire, Pique remplissait probablement son rôle de dirigeant.

« Je n’ai pas vu la vidéo de Pique, mais j’ai entendu ce qu’il a dit, a expliqué Cervera, cité par ESPN. J’imagine qu’en tant qu’actionnaire majoritaire d’Andorra, il fait simplement son travail et doit défendre ses joueurs et son club. C’est exactement ce qu’il fait. »

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Le geste sur le terrain en question

Owono a reçu un carton rouge direct immédiatement après la collision avec De Miguel. La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a ensuite justifié la suspension de 12 matches en invoquant un comportement violent et l’usage d’une force excessive. Face à l’affirmation de Pique selon laquelle seul le geste devait être jugé, Cervera a vivement contredit l’ancien défenseur.

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« Pique a dit que ce sont les conséquences qui sont sanctionnées, et non le geste lui-même, n’est-ce pas ? a ajouté Cervera. Je pense qu’il devrait regarder le geste lui-même. Je ne me suis pas exprimé publiquement et je n’en ai pas l’intention, mais je pense qu’il aurait pu être évité. Je ne crois pas que ce soit le genre de chose que l’on voit tous les jours, comme il semble le suggérer. »

Continuer après la tragédie

Les deux clubs doivent désormais poursuivre leur saison en deuxième division espagnole dans un climat de deuil. Tenerife doit relever l’immense défi de continuer à jouer sans son attaquant, décédé tragiquement le 3 novembre.

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De son côté, Andorra devra se passer de son gardien pendant une grande partie de la saison. Owono devra purger l’intégralité de sa suspension de 12 matches avant de pouvoir retrouver les terrains.