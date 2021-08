Gerard Piqué a tenté d'acheter des parts dans le Barça !

Le défenseur emblématique du FC Barcelone a tenté d'aider au mieux son club de cœur.

D'après une information émanant des médias ibériques, Gerard Piqué a essayé d'acheter une partie de l'entreprise FC Barcelone.

Piqué voulait pas moins de 49% du FC Barcelone

L'amour de Piqué pour le FC Barcelone est notoire, le défenseur ayant récemment accepté une importante réduction de salaire pour aider le club à se sortir de ses difficultés financières.

On s'attend à ce que le défenseur central joue un rôle important au sein du club, même après la fin de sa carrière de joueur, et beaucoup lui prédisent un futur poste de président. Selon une indiscrétion nous parvenant du quotidien sportif madrilène AS, le joueur passé par Manchester United a déjà essayé d'acheter l'une des participations du club.

AS affirme ainsi que Piqué, avec son entreprise Kosmos, a essayé d'acheter 49% de Barcelona Corporate. Barcelona Corporate gère un certain nombre d'aspects du club de football, notamment les licences du Barça, les studios du Barça, le Barça Innovation Hub et la Barça Academy.

Mais l'offre de Piqué a été rejetée car l'ancien président Jose Maria Bartomeu estimait que l'opération aurait favorisé un employé actuel du club.

Bartomeu a toutefois invité Piqué à assister à toute réunion future concernant des offres pour le Barcelona Corporate, du moins selon les bruits.

Pour rappel, le défenseur a été contraint de quitter ses partenaires à la 31e minute du match face à l'Athletic Bilbao, lors de la deuxième journée de La Liga 2021/22, lui qui souffre d'un problème au mollet de la jambe gauche. Aucune date de retour n'a encore été communiquée.