Gerard Martin, le défenseur du Barça, s'est exprimé sur l'état d'esprit de son équipe après la précieuse victoire contre l'Atlético de Madrid (2-1) dimanche dernier, affirmant que ce succès avait redonné confiance aux joueurs après les deux défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid. Il a également insisté sur la nécessité de continuer à progresser et de ne pas faire de la Ligue des champions une obsession, malgré le grand désir de l'équipe de remporter le titre.

Le défenseur espagnol a évoqué son niveau et son rôle au sein de l'équipe, reconnaissant que les joueurs de l'arrière-garde sont toujours sous les projecteurs en raison du style de jeu du Barça.

Les déclarations de Gerard Martin sont intervenues lors de son entretien avec le journaliste Achraf Ben Ayad, via son compte officiel sur « X », au cours duquel il a assuré que le Barça était actuellement sur la bonne voie.

Martin a déclaré dans cet entretien : « La victoire contre l'Atlético était importante pour prendre l'avantage. Nous livrons de bonnes performances, nous sommes encore en début de saison et nous devons continuer à nous améliorer. J'estime que l'équipe joue bien, et il est vrai que nos deux défaites consécutives dans des matchs importants ont suscité quelques critiques, mais je suis rassuré car nous sommes sur la bonne voie. »

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Malgré la victoire décrochée par le Barça à Madrid, le défenseur espagnol n'a pas occulté les difficultés auxquelles l'équipe a été confrontée pendant le match, soulignant que le début n'avait pas été à la hauteur, mais que les joueurs avaient réussi à redresser la barre et à revenir dans la partie.

Il a expliqué, selon les propos rapportés par le quotidien « Mundo Deportivo » : « Il est vrai que nous n'avons pas bien commencé le match ce jour-là, mais nous avons su corriger la situation et la renverser, et au bout du compte nous avons gagné, c'est ça l'important. »

Le défenseur du Barça a évoqué les ambitions de l'équipe en Ligue des champions, affirmant que les joueurs souhaitaient remporter la compétition, tout en étant conscients de la difficulté de la tâche et sans vouloir transformer cet objectif en une obsession susceptible d'affecter leur concentration.

Martin a souligné : « Je ne sais pas si nous sommes obsédés ou non, mais nous devons aborder les choses étape par étape. Nous ne considérons pas cela comme une obsession, nous voulons la gagner et nous ferons de notre mieux pour y parvenir, mais sans tomber dans le piège de l'obsession. Nous savons que c'est un défi difficile, mais nous donnerons tout ce que nous pouvons. »

Au sujet de son niveau personnel et de son ressenti au sein de l'équipe, Martin a affirmé être heureux de jouer avec le Barça, précisant qu'il gérait de manière naturelle la pression et les critiques auxquelles il peut être exposé, d'autant que la nature du style de jeu de l'équipe place les défenseurs constamment sous surveillance.

Il a ajouté : « Je suis très heureux de jouer, et je gère cela de manière naturelle car je sais qu'avec notre style de jeu, s'il y a le moindre doute, la défense sera toujours sous les projecteurs. Dans mon cas, si l'équipe n'est pas en bonne forme, c'est le poste de défenseur central qui sera remis en question. »

Gerard Martin a conclu ses propos en commentant le surnom que lui donnent ses coéquipiers dans le vestiaire du Barça, où ils le surnomment « Maldini », en référence à la légende de la défense italienne Paolo Maldini, assurant que ce nom lui colle encore à la peau au sein de l'équipe. Martin a déclaré en riant : « Ils continuent à m'appeler comme ça. »