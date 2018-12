Gérard Lopez : "Lille va vendre cet hiver"

Le président du LOSC a annoncé qu'il s'apprête à perdre des joueurs lors du mercato hivernal mais souhaite garder Nicolas Pépé.

En grande difficulté sportivement et financièrement la saison dernière, Lille va beaucoup mieux cette saison. Les Dogues ont réalisé une très bonne première partie de saison et peuvent nourrir de grandes ambitions pour la seconde partie de saison. Néanmoins, Lille va vendre quelques joueurs lors du mercato hivernal comme l'a assuré Gérard Lopez, son propriétaire, dans un entretien accordé à l'AFP.

"Si on parle de la DNCG, le LOSC n'a pas besoin de vendre, car il a déposé cet été l'argent nécessaire pour toute la saison. Mais on va vendre pour trois raisons: on va d'abord essayer de vendre ou prêter des joueurs qui ont moins de temps de jeu. La deuxième, c'est que des joueurs sont sollicités et qu'on aura du mal à les retenir", a indiqué Gérard Lopez.

"Je ne souhaite pas un départ de Pépé"

L'article continue ci-dessous

"Et enfin, il y a deux joueurs, que je ne citerai pas, à qui on avait promis un bon de sortie il y a un an et on respectera notre parole. Mais si des cadres devaient partir, on essaiera de les remplacer et on travaille là-dessus depuis cet été donc je suis serein", a ajouté le propriétaire de Lille dont les problèmes avec la DNCG semblent pour le moment un lointain souvenir.

Enfin, il a assuré ne pas vouloir vendre Nicolas Pépé sauf si une offre impossible à refuser arrive à son bureau : "Je ne le souhaite pas et il a déjà dit plusieurs fois qu'il voulait terminer la saison à Lille. Je ne pousserai pas pour le vendre. S'il part, c'est que le joueur aura exigé de partir et que le club aura reçu une offre satisfaisante. Mais on ne se dirige pas vers cette issue".

De son côté, Luis Campos, sur Téléfoot, a donné le prix attendu pour Nicolas Pépé : "J'espère qu'il va rester cet hiver. On va tout faire pour. Tous les bons clubs du monde ont les yeux sur lui, et c'est normal. Mais le président a été clair. L'idée est de continuer avec lui. En revanche, avec mon expérience du foot, je dis que si un club arrive avec un gros chiffre et qu'il arrive à convaincre le joueur... Moi, j'aimerais le vendre pour 80 M€. C'est son prix, mais il faut écouter le joueur et penser aussi qu'il nous aide beaucoup à être deuxième actuellement".