Georginio Wijnaldum : "Le PSG ? J'ai choisi en fonction de mon feeling"

Face à la presse, le milieu néerlandais, Georginio Wijnaldum, a expliqué pourquoi il avait choisi le PSG plutôt que Barcelone.

Parmi les recrues parisiennes, seul Lionel Messi s'est présenté face à la presse. Avant le match face à Reims, Georginio Wijnaldum est venu répondre aux questions des journalistes, revenant notamment sur ses trois positionnements différents lors des trois premiers matches ou sur son choix de rejoindre Paris plutôt que Barcelone.

Depuis plusieurs semaines vous avez évolué dans plusieurs positions, à gauche, à droite ou en numéro dix, dans quelle position vous sentez vous le plus à l'aise ?

Ce n'est pas très facile de dire exactement où je veux jouer. Je fais partie d'une équipe avec un coach qui décide. J'ai une affinité avec le fait de jouer milieu de terrain. J'aime attaquer et défendre, je suis capable d'être box to box. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas facile de dire, 'je veux jouer dans cette position'. C'est au coach de décider et de trouver le bon équilibre.

Quel est votre sentiment sur le fait de jouer avec Lionel Messi ?

Mon sentiment, c'est le même que pour tout le monde, c'est magnifique de pouvoir jouer avec ce joueur. C'est une personne très humble qui aide l'équipe à mieux jouer et c'est aussi pour ça que je l'apprécie aussi beaucoup. Ça te donne envie de jouer avec lui, il apporte à tout le monde. Je suis très heureux de voir Lionel Messi ici. Je suis impatient qu’il débute avec nous !

Derrière l'attaque dont on parle beaucoup, avez-vous conscience du rôle qui va être le vôtre dans cette équipe ?

Il y a beaucoup de gens qui disent que jouer avec ce genre de joueurs va m'amener uniquement à défendre. Cela dépend des situations de match en fait, je peux apporter des options offensives et défensives.

Cet été, vous étiez aussi en négociations avec Barcelone, qu'est-ce qui vous a fait choisir entre Paris et Barcelone ? Et regrettez-vous encore moins d'avoir choisi Paris d'autant plus que Messi est arrivé aussi ?

Je ne veux pas dire que je regrette moins parce que Messi est arrivé. J'ai juste pris une décision en fonction de mon « feeling ». J'ai juste eu la chance qu'il vienne ensuite. Quand mon agent négociait avec Barcelone, cela a pris du temps alors que le PSG est arrivé très vite. J'ai discuté avec Leonardo, il m'a présenté le projet du club et ça m'a convaincu. Et ensuite tout a été très vite, car je n'avais pas envie d'attendre.