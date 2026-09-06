Georginio Wijnaldum (35 ans) a trouvé un nouveau club et va signer pour un an

Georginio Wijnaldum ne va pas quitter l’Arabie saoudite. L’expert du mercato Ben Jacobs écrit que le milieu de terrain libre de tout contrat va signer pour une saison, plus une option pour une saison supplémentaire, avec l’Ittihad Club.

Wijnaldum était libre de tout contrat après la fin de son bail avec Al-Ettifaq cet été. Le Rotterdamois, désormais âgé de 35 ans, y a connu une période réussie avec 38 buts et 17 passes décisives en 101 matches.

Wijnaldum s’est particulièrement montré en grande réussite devant le but avec Al-Ettifaq la saison dernière. Avec 17 buts et 7 passes décisives en 34 matches, il a été un joueur crucial de l’équipe. Le droitier voulait aller à la Coupe du monde, mais il a été écarté par le sélectionneur Ronald Koeman.

Jacobs écrivait en août que Wijnaldum négociait avec le Real Salt Lake, mais un accord avec le club américain n’a manifestement pas été trouvé.

Al-Jazira, aux Émirats arabes unis, était lui aussi intéressé par le milieu expérimenté. Ce sera donc l’Ittihad Club, où il va évoluer aux côtés de son compatriote Steven Bergwijn.

L’Ittihad Club a également longtemps jeté son dévolu sur Anis Hadj Moussa, de Feyenoord. Cela semble toutefois désormais être tombé à l’eau, car le club saoudien ne veut pas fournir de garantie bancaire aux Rotterdamois.

Ittihad pourrait encore se manifester auprès du PSV ce dimanche, le club étant au courant de l’intérêt pour Esmir Bajraktarevic. Le Bosnien, encore buteur dimanche contre l’Ajax, est considéré, aux côtés de Luiz Henrique du Zenit Saint-Pétersbourg, comme une alternative à Hadj Moussa.



