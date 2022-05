Gento, Benzema, Ronaldo... Qui sont les joueurs avec le plus de titres en LDC ?

Les stars du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'AC Milan et de l'Ajax dominent la prestigieuse liste, mais qui arrive en tête ?

Tout le monde sait que le Real Madrid a remporté le trophée de la Ligue des champions plus souvent que n'importe quel autre club, avec 14 victoires historiques dans cette compétition européenne d'élite. L'AC Milan a remporté sept victoires et Liverpool est juste derrière avec six victoires. Si les Blancos sont, et de loin, l'équipe la plus titrée du vieux continent, quels sont les joueurs qui ont soulevé la Ligue des champions le plus souvent ?



Ces joueurs habitués à triompher en C1



L'ailier gauche emblématique du Real Madrid, Paco Gento, détient actuellement le record du joueur en possession du plus grand nombre de titres de la Ligue des champions de l'UEFA, avec six trophées remportés au cours d'une illustre carrière de 18 ans au Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo, le joueur de Manchester United, est deuxième ex-aequo avec cinq trophées remportés lors de ses passages à Manchester United et au Real Madrid. Il rejoint ainsi les légendes de l'AC Milan Alessandro Costacurta, Paolo Maldini et Clarence Seedorf ainsi que d'autres géants de la Maison Blanche, tels que Hector Rial et Marquitos.

Les joueurs du Real Madrid dominent cette liste - ce qui est compréhensible, puisque le club a remporté le plus grand nombre de titres. Des joueurs comme Daniel Carvajal, Isco, Luka Modric et Marcelo comptent cinq trophées de la Ligue des champions chacun, tandis que les anciennes stars du Barça, Lionel Messi, Xavi et Andres Iniesta en comptent quatre. Les héros de Liverpool des années 1980, Kenny Dalglish, Graeme Souness et Alan Hansen, comptent tous trois médailles de la Ligue des champions à leur actif.

Joueur Nombre de titres en C1* Clubs Paco Gento 6 Real Madrid Cristiano Ronaldo 5 Man Utd, Real Madrid Alessandro Costacurta 5 AC Milan Paolo Maldini 5 AC Milan Hector Rial 5 Real Madrid Marquitos 5 Real Madrid Lesmes II 5 Real Madrid Enrique Mateos 5 Real Madrid Alfredo di Stefano 5 Real Madrid Jose Maria Zarraga 5 Real Madrid Gareth Bale 5 Real Madrid Nacho 5 Real Madrid Daniel Carvajal 5 Real Madrid Isco 5 Real Madrid Luka Modric 5 Real Madrid Marcelo 5 Real Madrid Casemiro 5 Real Madrid Karim Benzema 5 Real Madrid Toni Kroos 5 Real Madrid Clarence Seedorf** 4 Ajax, Real Madrid, AC Milan Raphael Varane 4 Real Madrid Sergio Ramos 4 Real Madrid Gerard Pique 4 Man Utd, Barcelone Andres Iniesta 4 Barcelone Xavi 4 Barcelone Lionel Messi 4 Barcelone Joseito 4 Real Madrid Phil Neal 4 Liverpool Jose Santamaría 4 Real Madrid Juan Santisteban 4 Real Madrid Juanito Alonso 4 Real Madrid Samuel Eto'o 4 Barcelone, Inter, Real Madrid Mateo Kovacic 4 Real Madrid, Chelsea Lucas Vazquez 4 Real Madrid Kiko Casilla 3 Real Madrid Keylor Navas 3 Real Madrid Pepe 3 Real Madrid Dani Alves 3 Barcelone Sergio Busquets 3 Barcelone Pedro 3 Barcelone Iker Casillas 3 Real Madrid Victor Valdes 3 Barcelone Carles Puyol 3 Barcelone Fernando Redondo 3 AC Milan, Real Madrid Guti 3 Real Madrid Fernando Morientes 3 Real Madrid Roberto Carlos 3 Real Madrid Savio 3 Real Madrid Aitor Karanka 3 Real Madrid Fernando Hierro 3 Real Madrid Raul 3 Real Madrid Frank Rijkaard 3 Ajax, AC Milan Franco Baresi 3 AC Milan Filippo Galli 3 AC Milan Roberto Donadoni 3 AC Milan Demetrio Albertini 3 AC Milan Mauro Tassotti 3 AC Milan Alan Hansen 3 Liverpool Kenny Dalglish 3 Liverpool Graeme Souness 3 Liverpool Steve Heighway 3 Liverpool Ray Clemence 3 Liverpool David Johnson 3 Liverpool Ray Kennedy 3 Liverpool Phil Thompson 3 Liverpool David Fairclough 3 Liverpool Jimmy Case 3 Liverpool Terry McDermott 3 Liverpool Gerd Muller 3 Bayern Munich Rainer Zobel 3 Bayern Munich Hans-Josef Kapellmann 3 Bayern Munich Franz Roth 3 Bayern Munich Franz Beckenbauer 3 Bayern Munich Conny Torstensson 3 Bayern Munich Sepp Maier 3 Bayern Munich Wim Suurbier 3 Ajax Sjak Swart 3 Ajax Johan Neeskens 3 Ajax Gerrie Muhren 3 Ajax Piet Keizer 3 Ajax Johan Cruyff 3 Ajax Arie Hann 3 Ajax Ruud Krol 3 Ajax Horst Blankenburg 3 Ajax Barry Hulshoff 3 Ajax Heinz Stuy 3 Ajax Ferenc Puskas 3 Real Madrid Rogelio Dominguez 3 Real Madrid Raymond Kopa 3 Real Madrid Miguel Munoz 3 Real Madrid Ramon Marsal 3 Real Madrid Atienza II 3 Real Madrid

*Ne figurent que les joueurs qui ont remporté plus de deux Ligues des champions.

**Seedorf a participé à la première moitié de la campagne 1999-2000 du Real Madrid avant de partir pour l'Inter, mais l'UEFA considère qu'il n'a que 4 médailles.