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Milutin Osmajic se confie sur son passé, son présent et son avenir.

L’avant-centre monténégrin de 27 ans du Genoa a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « La banderole portant l’inscription ‹ Os-magic › dans la tribune nord ? Un moment magique, je ne peux qu’en être heureux. Je vais très bien, mais surtout, je suis très heureux de voir mon club réussir et gagner. »

« De Rossi est une figure très importante pour moi. Quand j’étais plus jeune, je regardais à la maison, à la télévision, les matches de la Roma, où jouaient justement De Rossi et Vucinic. Je l’aimais énormément en tant que joueur et il est aujourd’hui mon entraîneur. Cet été, quand la possibilité de venir au Genoa s’est présentée, l’idée de l’avoir comme entraîneur m’a rendu très heureux. C’est une personne charismatique, un excellent entraîneur, qui m’apprend beaucoup chaque jour et m’aide à toujours progresser. Avec lui, je repousse sans cesse mes limites. »

« Les deux prochains matches contre l’Inter à San Siro, en championnat et en Coupe d’Italie ? C’est un grand club, nous devons simplement essayer de livrer notre meilleur match contre lui, en restant concentrés partout sur le terrain, car la moindre erreur peut coûter très cher face à un tel adversaire. Il faudra aussi trouver des solutions pour essayer malgré tout de nous montrer dangereux. »

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« Dans le football d’aujourd’hui, il faut être ingénieux, pas seulement agressif. La force ne fait pas tout, c’est la clé pour moi. J’ai marqué 6 buts en onze matches, mais je ne les ai pas inscrits uniquement grâce au physique et au combat. On affronte des défenseurs solides et il faut de l’intelligence pour les dépasser. Ma mère a fait de l’athlétisme dans sa jeunesse, du 100 et du 400 mètres : je tiens mon sprint d’elle. »

« Le jeu est très différent entre la Championship anglaise et la Serie A italienne. En Angleterre, le football est plus physique et agressif. Parfois, il faut faire attention pour préserver ses jambes. Ici, c’est autre chose, avec de grands joueurs et d’excellents défenseurs. Pour moi, c’est le meilleur championnat possible sur le plan footballistique. »