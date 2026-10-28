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Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Genoa-Juventus en Serie A : les Bianconeri veulent marquer les esprits au stade Luigi Ferraris face à un Genoa tenace

Genoa vs Juventus FC
Serie A
Genoa
Juventus FC

Une prestation pleine de réalisme, conclue par une victoire 2-0 sur la pelouse de Lecce, a permis à la Juventus de renouer avec le succès. Elle se rend désormais au stade Luigi Ferraris pour se mesurer à une équipe du Genoa galvanisée par sa victoire 1-0 à domicile contre Venezia.

Genoa contre la Juventus : les détails du match

crest
Serie A - Journée 9
Stadio Luigi Ferraris

Le Genoa CFC reçoit la Juventus FC le mercredi 28 octobre 2026 à 21 h 45 SAST (19 h 45 GMT / 20 h 45 CET), au stade Luigi Ferraris, pour la 9e journée de Serie A.

La puissance du milieu turinois face à la résistance ligure

Une victoire maîtrisée 2–0 sur le terrain de Lecce a apporté à la Juventus, ce week-end, la réaction dont elle avait besoin en championnat après son revers face à la Lazio et un exigeant match nul 2–2 contre Rennes sur la scène européenne. Portés par des buts inscrits en première période par Weston McKennie et Douglas Luiz, les Bianconeri tournent rapidement leur attention vers la Ligurie pour ce rendez-vous de milieu de semaine. Ils y retrouvent un Genoa déterminé, dirigé par Daniele De Rossi, qui aborde la rencontre avec une confiance retrouvée après le but décisif inscrit en première période par Mikael Ellertsson, synonyme de précieuse victoire 1–0 à domicile contre Venezia dimanche.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Le duel à suivre : Mikael Ellertsson contre Pierre Kalulu

Une menace directe sur le côté : Mikael Ellertsson a offert la victoire au Genoa contre Venezia, ouvrant le score à la 25e minute et apportant constamment du danger depuis les côtés. Ses courses directes dans les demi-espaces obligeront la défense de la Juventus à rester vigilante.

La stabilité défensive : Pierre Kalulu continue d’apporter sa polyvalence tactique sur le côté droit de la défense des Bianconeri, avec 41 passes réussies et deux duels au sol remportés sur deux à Lecce. Kalulu devra contenir les centres en retrait d’Ellertsson tout en accompagnant les transitions sur son côté.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Composition de départ possible du Genoa :

Bijlow ; Otoa, Ostigard, Vasquez ; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj ; Messias, El Shaarawy ; Osmajic

Composition de départ possible de la Juventus :

Vicario ; Gatti, Bremer, Lucumi ; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso ; Kolo Muani, Woltemade

Actualité des équipes et effectifs

Genoa vs Juventus FC Équipes probables

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
Formation
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupStephan El ShaarawiStephan El ShaarawiM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
Genoa

Onze de départ

Juventus FC

Entraineur

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Le Genoa aborde ce match sans Joi Xheto Nuredini ni Lorenzo Colombo, tous deux indiqués comme blessés. L’entraîneur Daniele De Rossi n’a pas confirmé de composition de départ probable ; de nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

La Juventus doit composer avec une liste de blessés plus fournie. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien et Manuel Locatelli sont tous forfaits sur blessure. Spalletti n’a pas communiqué de composition confirmée ; des informations seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme du moment

GEN

GEN - Forme

PAR
D2-1
RBU
D2-0
FIO
V2-1
ROM
D2-0
VEN
V1-0
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
JUV

JUV - Forme

CGL
N1-1
CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
N2-2
LEC
V0-2
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Genoa compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre la Roma en Serie A. Il s’est également incliné 2-1 face à Parme et 2-0 contre le Rapid Bucuresti au cours de cette série. Son unique victoire a été obtenue contre la Fiorentina, 2-1 en championnat. Le Genoa a marqué cinq buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches, un bilan qui témoigne de ses difficultés dans les deux surfaces.

La Juventus compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est la lourde défaite 3-0 à domicile contre la Lazio en Serie A. Auparavant, elle s’était imposée 2-1 sur le terrain du Celta Vigo en Ligue Europa et avait fait match nul 1-1 contre Cagliari en championnat. Sa victoire 2-0 contre l’Atalanta constitue le temps fort de cette période. Sur ces cinq rencontres, la Juventus a marqué quatre buts et en a encaissé cinq.

Historique des confrontations

Face à face

GenoaNulJuventus FC
0
1
4
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
0Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 6 avril 2026, lorsque la Juventus a reçu le Genoa et s’est imposée 2-0 en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Juventus a dominé avec quatre victoires, un nul et aucune défaite. Le Genoa n’a pas marqué lors de trois de ces cinq rencontres, tandis que la Juventus a inscrit neuf buts sur cette série.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
N
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
N
V
N
N
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
N
D
5
Milan ACMilan ACMIL
8530167+918
V
V
N
V
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
N
V
D
V
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
V
D
N
V
D
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
N
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
N
V
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
83141415-110
N
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
N
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
N
V
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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