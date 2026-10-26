Genoa - Juventus : les détails du match

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Le Genoa CFC reçoit la Juventus FC le mercredi 28 octobre 2026 à 21 h 45 SAST (19 h 45 GMT / 20 h 45 CET), au stade Luigi Ferraris, pour la 9e journée de Serie A.

La puissance du milieu de terrain face à la résistance ligure

La victoire maîtrisée 2-0 sur le terrain de Lecce ce week-end a apporté à la Juventus la réaction dont elle avait besoin en championnat, après la déception de son revers contre la Lazio et un nul européen 2-2 éprouvant face à Rennes. Portés par les buts inscrits en première période par Weston McKennie et Douglas Luiz, les Bianconeri se tournent rapidement vers la Ligurie pour ce rendez-vous de milieu de semaine. Ils y retrouvent un Genoa déterminé, dirigé par Daniele De Rossi, qui aborde le match avec une confiance renouvelée après le but décisif inscrit en première période par Mikael Ellertsson, synonyme d’une précieuse victoire 1-0 à domicile contre Venezia dimanche.

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Le duel clé : Mikael Ellertsson face à Pierre Kalulu

Une menace directe sur le côté : Mikael Ellertsson a offert la victoire au Genoa contre Venezia, en ouvrant le score à la 25e minute et en apportant constamment du danger depuis les côtés. Ses courses directes dans les demi-espaces obligeront la défense de la Juventus à rester vigilante.

La solidité défensive : Pierre Kalulu continue d’apporter sa polyvalence tactique sur le côté droit de la défense des Bianconeri, avec 41 passes réussies et deux duels au sol remportés sur deux tentés à Lecce. Kalulu devra contenir les centres en retrait d’Ellertsson tout en accompagnant les transitions sur son côté.

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Analyse tactique et compositions probables

Genoa CFC (3-4-2-1) : Bijlow ; Otoa, Østigård, Vásquez ; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj ; Messias, El Shaarawy ; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2) : Vicario ; Gatti, Bremer, Lucumí ; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso ; Woltemade, Kolo Muani.

La clé du match : La Juventus se déplace avec le statut de grande favorite et cherchera à imposer d’emblée sa domination territoriale grâce à Teun Koopmeiners et Douglas Luiz, chargés de dicter le rythme dans l’axe du milieu de terrain. Le Genoa de De Rossi tentera d’absorber la pression dans un bloc bas à médian bien organisé, puis de trouver Junior Messias et Stephan El Shaarawy sur des contre-attaques rapides et verticales, dans le dos des pistons de la Juventus montés aux avant-postes.

Actualité des équipes et effectifs

Le Genoa aborde ce match sans Joi Xheto Nuredini ni Lorenzo Colombo, tous deux signalés blessés. L’entraîneur Daniele De Rossi n’a pas confirmé de composition probable, et de nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

La Juventus doit composer avec une liste de blessés plus fournie. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien et Manuel Locatelli sont tous forfaits sur blessure. Spalletti n’a pas communiqué de composition confirmée ; des mises à jour seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

Le Genoa compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre la Roma en Serie A. Durant cette période, il s’est également incliné 2-1 face à Parme et 2-0 contre le Rapid Bucuresti. Son seul succès a été obtenu en championnat contre la Fiorentina, 2-1. Le Genoa a inscrit cinq buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches, un bilan qui reflète ses difficultés aux deux extrémités du terrain.

La Juventus compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est la lourde défaite 3-0 à domicile contre la Lazio en Serie A. Auparavant, elle s’était imposée 2-1 sur le terrain du Celta Vigo en Ligue Europa et avait fait match nul 1-1 avec Cagliari en championnat. Sa victoire 2-0 contre l’Atalanta reste le temps fort de cette période. Sur ces cinq rencontres, la Juventus a marqué quatre buts et en a encaissé cinq.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte au 6 avril 2026, lorsque la Juventus avait reçu le Genoa et s’était imposée 2-0 en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Juventus a dominé avec quatre victoires, un nul et aucune défaite. Le Genoa n’a pas marqué lors de trois de ces cinq matches, tandis que la Juventus a inscrit neuf buts sur cette série.