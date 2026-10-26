Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Serie A
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
team-logoJuventus FC
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Avec le concours de

Genoa-Juventus, avant-match de Serie A : les Bianconeri veulent frapper un grand coup au Luigi Ferraris face à un Genoa coriace

Genoa vs Juventus FC
Serie A
Genoa
Juventus FC

Une prestation pleine de réalisme et une victoire 2-0 sur la pelouse de Lecce ont permis à la Juventus de renouer avec le succès. Elle se rend désormais au stade Luigi-Ferraris pour se mesurer à une équipe du Genoa portée par sa victoire 1-0 à domicile contre Venezia.

Genoa - Juventus : les détails du match

crest
Serie A - Journée 9
Stadio Luigi Ferraris

Le Genoa CFC reçoit la Juventus FC le mercredi 28 octobre 2026 à 21 h 45 SAST (19 h 45 GMT / 20 h 45 CET), au stade Luigi Ferraris, pour la 9e journée de Serie A.

La puissance du milieu de terrain face à la résistance ligure

La victoire maîtrisée 2-0 sur le terrain de Lecce ce week-end a apporté à la Juventus la réaction dont elle avait besoin en championnat, après la déception de son revers contre la Lazio et un nul européen 2-2 éprouvant face à Rennes. Portés par les buts inscrits en première période par Weston McKennie et Douglas Luiz, les Bianconeri se tournent rapidement vers la Ligurie pour ce rendez-vous de milieu de semaine. Ils y retrouvent un Genoa déterminé, dirigé par Daniele De Rossi, qui aborde le match avec une confiance renouvelée après le but décisif inscrit en première période par Mikael Ellertsson, synonyme d’une précieuse victoire 1-0 à domicile contre Venezia dimanche.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Le duel clé : Mikael Ellertsson face à Pierre Kalulu

Une menace directe sur le côté : Mikael Ellertsson a offert la victoire au Genoa contre Venezia, en ouvrant le score à la 25e minute et en apportant constamment du danger depuis les côtés. Ses courses directes dans les demi-espaces obligeront la défense de la Juventus à rester vigilante.

La solidité défensive : Pierre Kalulu continue d’apporter sa polyvalence tactique sur le côté droit de la défense des Bianconeri, avec 41 passes réussies et deux duels au sol remportés sur deux tentés à Lecce. Kalulu devra contenir les centres en retrait d’Ellertsson tout en accompagnant les transitions sur son côté.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Analyse tactique et compositions probables

Genoa CFC (3-4-2-1) : Bijlow ; Otoa, Østigård, Vásquez ; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj ; Messias, El Shaarawy ; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2) : Vicario ; Gatti, Bremer, Lucumí ; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso ; Woltemade, Kolo Muani.

La clé du match : La Juventus se déplace avec le statut de grande favorite et cherchera à imposer d’emblée sa domination territoriale grâce à Teun Koopmeiners et Douglas Luiz, chargés de dicter le rythme dans l’axe du milieu de terrain. Le Genoa de De Rossi tentera d’absorber la pression dans un bloc bas à médian bien organisé, puis de trouver Junior Messias et Stephan El Shaarawy sur des contre-attaques rapides et verticales, dans le dos des pistons de la Juventus montés aux avant-postes.

Actualité des équipes et effectifs

Genoa vs Juventus FC Équipes probables

3-4-3
Genoa crest
Genoa
GEN
page.match.formation.title
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezS. OtoaS. OtoaM. EllertssonM. EllertssonM. MitajM. MitajH. TraoreH. TraoreAmorimAmorimJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicStephan El ShaarawiStephan El ShaarawiG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-4-3
Genoa

Onze de départ

Juventus FC

Entraineur

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Le Genoa aborde ce match sans Joi Xheto Nuredini ni Lorenzo Colombo, tous deux signalés blessés. L’entraîneur Daniele De Rossi n’a pas confirmé de composition probable, et de nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

La Juventus doit composer avec une liste de blessés plus fournie. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien et Manuel Locatelli sont tous forfaits sur blessure. Spalletti n’a pas communiqué de composition confirmée ; des mises à jour seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

GEN

GEN - Forme

PAR
D2-1
RBU
D2-0
FIO
V2-1
ROM
D2-0
VEN
V1-0
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
JUV

JUV - Forme

CGL
N1-1
CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
N2-2
LEC
V0-2
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Genoa compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre la Roma en Serie A. Durant cette période, il s’est également incliné 2-1 face à Parme et 2-0 contre le Rapid Bucuresti. Son seul succès a été obtenu en championnat contre la Fiorentina, 2-1. Le Genoa a inscrit cinq buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches, un bilan qui reflète ses difficultés aux deux extrémités du terrain.

La Juventus compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est la lourde défaite 3-0 à domicile contre la Lazio en Serie A. Auparavant, elle s’était imposée 2-1 sur le terrain du Celta Vigo en Ligue Europa et avait fait match nul 1-1 avec Cagliari en championnat. Sa victoire 2-0 contre l’Atalanta reste le temps fort de cette période. Sur ces cinq rencontres, la Juventus a marqué quatre buts et en a encaissé cinq.

Historique des confrontations

Face à face

GenoaNulJuventus FC
0
1
4
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
0Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte au 6 avril 2026, lorsque la Juventus avait reçu le Genoa et s’était imposée 2-0 en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Juventus a dominé avec quatre victoires, un nul et aucune défaite. Le Genoa n’a pas marqué lors de trois de ces cinq matches, tandis que la Juventus a inscrit neuf buts sur cette série.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
N
V
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
N
3
RomaRomaROM
8530196+1318
N
V
N
N
V
4
Milan ACMilan ACMIL
8530167+918
V
V
N
V
N
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
N
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
N
V
D
V
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
V
D
N
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
N
V
V
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
83141415-110
N
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
N
D
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
N
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
N
V
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google