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Nuit d’inquiétude pour Leo Ostigard, défenseur du Genoa, victime d’un malaise soudain marqué par une forte poussée de fièvre accompagnée d’un violent mal de tête. La situation a nécessité son transfert à l’hôpital San Martino de Gênes, où le personnel soignant l’a immédiatement pris en charge pour procéder aux examens nécessaires.

Le défenseur central norvégien a été confié aux médecins de l’hôpital, sous la supervision du professeur Matteo Bassetti et de son équipe. Après son admission, le joueur du Genoa a passé une série d’examens destinés à déterminer les causes possibles de ses symptômes et à évaluer son état de santé général.

Les examens réalisés ont donné des résultats rassurants. À ce stade, aucun problème clinique particulièrement préoccupant n’aurait été décelé et les principales inquiétudes liées aux symptômes initiaux ont été écartées. C’est une bonne nouvelle pour le joueur, pour le Genoa et pour tous ceux qui ont suivi avec inquiétude l’évolution de la situation.

Malgré ces résultats encourageants, les médecins ont jugé préférable de garder Ostigard en observation pendant la journée. Une précaution nécessaire pour suivre l’évolution de la fièvre et du violent mal de tête, vérifier que son état s’est complètement stabilisé et s’assurer qu’aucun autre élément clinique ne nécessite des examens approfondis.

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À ce stade, la priorité reste naturellement la santé du défenseur, qui devra se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre une activité sportive normale. Pour le Genoa, la situation doit être suivie de près, compte tenu également du rôle que joue le Norvégien au sein de l’équipe.

Pour l’heure, le soulagement domine donc après les résultats des examens, qui ont écarté toute complication majeure. Les prochaines heures seront importantes pour achever la surveillance médicale et évaluer le temps nécessaire à son rétablissement. L’objectif est que Leo Ostigard se remette complètement de cet épisode et retrouve la sérénité au plus vite.