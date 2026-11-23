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Mauvaises nouvelles pour le Genoa et Lorenzo Colombo. L’attaquant formé à l’AC Milan s’est gravement blessé au genou hier, lors du match disputé au Mapei Stadium contre Sassuolo.

Entré en jeu à la 83e minute à la place du Monténégrin Osmajic, auteur du doublé décisif, le joueur né en 2002 a dû quitter le terrain à la 88e minute, alors que tous les changements avaient été effectués. Une rupture du ligament croisé était redoutée et les examens qu’il a passés l’ont confirmée.

Voici le communiqué du Genoa : « Le Genoa CFC annonce que les examens passés par Lorenzo Colombo ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit. Dans les prochains jours, l’attaquant bénéficiera des consultations nécessaires en vue d’une intervention chirurgicale de reconstruction. »

Colombo, lié au Genoa par un contrat qui expire en 2029, reviendra en 2027, probablement pour le début de la saison 2027-2028. Son bilan avec le Genoa est de 8 buts et 5 passes décisives en 52 matches de championnat.