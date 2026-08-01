Gennaro Gattuso est revenu dans les colonnes du Corriere dello Sport sur l’altercation qu’il a eue cette semaine à l’entraînement avec Kenneth Taylor. Il l’a fait après la victoire 6-3 en match amical contre Avellino, lors de laquelle Taylor a marqué en sortant du banc.

Des images remarquées sont apparues jeudi sur Radio Laziale, où l’on voyait un Gattuso criant et multipliant les gestes énergiques, renvoyer Taylor du terrain d’entraînement. L’agent Guido Albers avait déjà affirmé qu’il s’agissait d’une « tempête dans un verre d’eau », et c’était bien le cas.

Samedi, Taylor est en effet entré en jeu en seconde période contre Avellino et, après une erreur dans la défense adverse, il a immédiatement été à l’origine du 6-3. Une réponse parfaite, donc, après une semaine agitée.

Après la rencontre, Gattuso est revenu sur ce moment très commenté. « Ceux qui me connaissent savent comment je pense et quel est mon style. Pour moi, l’affaire est réglée au bout de trente minutes, et vous avez aussi pu le voir cet après-midi. Je suis comme ça. »

« C’est cette mentalité que nous devons avoir ici », a-t-il même lancé sur un ton positif. « Nous sommes satisfaits d’aujourd’hui, le simple fait de ne pas avoir perdu de joueurs sur blessures graves signifie déjà que les dégâts sont restés limités au minimum. C’est un avantage. »

Pour la Lazio, la nouvelle saison débutera le 16 août avec un match de Coupe d’Italie contre Mantova. Une semaine plus tard, le premier match de championnat contre Bologne sera au programme.

La Lazio a recruté Taylor en janvier à l’Ajax pour un peu moins de 17 millions d’euros. Lors de ses six premiers mois en Italie, il a disputé 21 matches, avec 3 buts et 2 passes décisives. Taylor est sous contrat à Rome jusqu’à la mi-2030.