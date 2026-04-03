Gennaro Gattuso quitte immédiatement son poste de sélectionneur de l'Italie après l'échec de la qualification pour la Coupe du monde

Gennaro Gattuso va quitter son poste de sélectionneur de l'Italie, a annoncé vendredi la Fédération italienne de football. Cette nouvelle était déjà dans l'air depuis quelque temps.

Le sélectionneur de 48 ans assume ainsi la responsabilité de l'échec de la qualification pour la Coupe du monde cet été. « C'est le cœur lourd, car nous n'avons pas atteint l'objectif que nous nous étions fixé, que je considère ma mission de sélectionneur comme terminée », a déclaré le sélectionneur sortant.

« Ce fut un honneur de diriger l'équipe nationale, et de le faire avec un groupe de joueurs qui se sont engagés avec dévouement et loyauté pour le maillot. Mais mes plus grands remerciements vont aux supporters, à tous les Italiens qui, ces derniers mois, ont sans relâche manifesté leur amour et leur soutien à l'équipe nationale. »

La Fédération italienne de football avait nommé Gattuso le 15 juin 2025 pour succéder à Luciano Spalletti, qui avait été limogé. Suite à leur défaite aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine, les Azzurri manquent la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Auparavant, les Italiens n’avaient déjà pas participé aux Coupes du monde de 2018 et 2022.

La Fédération italienne va connaître une véritable métamorphose dans les mois à venir. Dans le sillage de Gattuso, le président Gabriele Gravina et Gianluigi Buffon, qui était le manager de l’équipe, quittent également leurs fonctions.

Gattuso, qui a disputé 73 matches internationaux au cours de sa carrière de joueur, est entraîneur depuis 2013. Avant même sa nomination au poste de sélectionneur, il avait déjà une longue liste de clubs à son actif.

L'Italien a entraîné le FC Sion, l'US Palerme, l'OFI Crète, l'AC Pise, l'AC Milan, Naples, Valence, l'Olympique de Marseille et le Hajduk Split.