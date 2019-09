Gennaro Gattuso ciblé par le Genoa ?

L’ancien entraineur de l’AC Milan est pressenti pour prendre les rênes de Genoa.

Le s’est lourdement incliné ce dimanche en contre la de Rome (0-4) et cette correction pourrait bien entamer la patience de son charismatique président, Enrico Preziosi.

Selon Sky Sport 24, l'homme fort des Rossoblu compte se séparer d’Andrea Andreazzoli, le coach de l’équipe. Il serait hors de question de perdre plus de temps alors que Goran Pandev et ses coéquipiers n’ont remporté qu’un seul de leurs six premiers matches de l’exercice.

Il pourrait commencer contre Milan

Un nom se détache pour prendre les commandes de cette formation. Celui de Gennaro Gattuso. Ce dernier a l’avantage d’être libre depuis son limogeage de Milan en fin de saison dernière. Son profil, celui d'un technicien à poigne et qui a déjà joué les pompiers auparavant, plait à la direction de Genoa.

Gattuso se trouve ce dimanche en pour des engagements commerciaux, et assiste à la rencontre de championnat local entre Krasnodar et Tula. Son retour en est prévu dès lundi. Un contrat lui aurait déjà été concocté du côté de Luigi-Ferraris. S’il y a accord, il sera vite intronisé et pourrait même être sur le banc samedi prochain pour le match de championnat contre…l’ .