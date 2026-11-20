Comment regarder Genk - RAAL La Louvière avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

First Division A - Journée 12 21 nov. 2026 - 12:15 Cegeka Arena

Genk reçoit la RAAL La Louvière à la Cegeka Arena pour une rencontre de Division 1A aux enjeux importants pour les deux extrémités du classement. L’équipe de Timmy Simons cherche à mettre fin à une mauvaise série devant son public, tandis que les visiteurs de Sven Vandenbroeck arrivent en dernière position.

Genk occupe la septième place du classement de la Jupiler League, mais ses résultats récents sont loin d’être convaincants. Trois défaites lors de ses quatre derniers matches officiels soulèvent des questions sur sa régularité. Recevoir une équipe en difficulté est précisément le type de rencontre qu’il doit remporter.

La RAAL La Louvière peine à s’adapter à l’élite. Bloquée à la 17e et dernière place, elle a perdu quatre de ses cinq derniers matches et encaissé beaucoup de buts. Son déplacement à Genk représente l’un des défis les plus difficiles qui lui restent à relever.

Les deux clubs se sont affrontés deux fois la saison dernière, lors de rencontres particulièrement prolifiques. Leur dernier duel s’est terminé sur le score de 5-5, un résultat qui montre à quel point cette affiche peut être imprévisible, quelle que soit la position des équipes au classement.

Pour Genk, gagner à domicile n’est plus une option, mais une nécessité. Pour la RAAL, prendre au moins un point serait un signe fort de sa volonté de se maintenir. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de Division 1A en direct.

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