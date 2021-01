Genesio "prêt à entraîner un autre club en France que l'OL"

L'ancien entraîneur de l'OL, libre depuis son départ de la Chine, s'est exprimé sur son avenir et n'a pas encore été approché par un club de Ligue 1.

Libre depuis son départ de , Bruno Genesio est de retour en . Après une expérience plutôt réussie à l'Olympique Lyonnais, bien qu'elle se soit terminée de manière radicale entre les deux parties, le technicien de 54 ans est prêt à rebondir que ce soit en ou ailleurs. Toutefois, Bruno Genesio n'est pas pressé à l'idée de retourner sur un banc de touche. Interrogé sur son avenir par Téléfoot, Bruno Genesio a avoué qu'il aimerait entraîner en , sauf à l'AS Saint-Etienne.

"Inimaginable d'entraîner un autre club en France, non, il y en a un qui est inimaginable on vient d'en parler (l'AS Saint-Etienne). Je suis prêt à entraîner un autre club français que l'Olympique Lyonnais. (...) Proche de Nice ? Je n’ai eu aucun contact avec des clubs français pour l’instant. Moi, je n’ai reçu aucun message. Mon agent, je ne sais pas. Mais il ne me l’a pas dit en tout cas (...) Un appel de Waldemar Kita ? Non, non pas du tout".

Je profite des bons moments, de ma famille et de mes amis, même si la situation en France est difficile. Je regarde des matchs. Je me pose des questions sur mon avenir. Qu’est-ce qui sera le mieux pour moi? J’ai besoin d’un nouveau challenge, à la fois sportif mais aussi humain. Parce que j’accorde beaucoup d’importance au côté humain. Je pense que ce sera de plus en plus prépondérant dans le foot", a ajouté l'ancien entraîneur de l'OL.

"Une expérience enrichissante"

Bruno Genesio est revenu sur son expérience d'un an et demi en Chine, qui s'est terminé il y a quelques semaines : "Ça a été une opportunité qui s’est présentée. Avec le recul, c’est quelque chose de bien qui m’est arrivé. Parce que le fait d’être très loin, coupé de ce qu’on pouvait dire en Europe et en France, ça m’a fait énormément de bien. J’ai découvert une autre culture, une autre façon de travailler, avec d’autres gens".

"Ça a été une expérience très enrichissante, même si la deuxième saison, qu’on vient de terminer, a été plus difficile. Parce qu’on était dans une bulle sanitaire, donc pendant six mois et demi, éloignés des proches, de la famille et des amis. Sans aucun lien social, ça a été plus difficile à vivre. Mais ça permet aussi de réfléchir sur soi et d’avoir une autre approche de la vie lorsqu’on rentre", a ajouté l'entraîneur français.

Bruno Genesio a également eu un mot concernant son passé d'entraîneur de l'OL, lui qui a souvent été critiqué et tancé par les supporters rhodaniens. Il a une explication à ce désamour : "Quand on est rentrés dans le nouveau stade, les supporters attendaient un entraîneur de renom avec un palmarès et ils ont été déçus que ce soit moi qui prenne l'équipe. L'histoire part de là et après on est resté dans ce climat, qui parfois m'a touché".