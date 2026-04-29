Gênes fournit un point médical sur la blessure de Justin Bijlow, gardien néerlandais pressenti pour le Mondial

Blessé lors de la rencontre face à Como, le gardien Justin Bijlow a évité le pire, a annoncé le club transalpin. Souvent contrarié par des pépins physiques, le Néerlandais peut souffler : les examens n’ont révélé aucune lésion.

Lors de la rencontre perdue 2-0 contre Como, le gardien est resté aux vestiaires à la mi-temps, sans que la nature précise de ses douleurs soit évoquée. À ce moment-là, les locaux étaient déjà menés 1-0 suite à l’ouverture du score de l’ancien Utretchten Anastasios Douvikas.

L’équipe de Cesc Fàbregas a finalement scellé l’issue de la rencontre en seconde période grâce à Assane Diao. Pour Como, ces trois points sont précieux dans la course à une qualification européenne.

Gênes n’a plus grand-chose à jouer : quatorzième au classement, l’équipe de Bijlow possède onze points d’avance sur Cremonese, premier relégable. Les Rouges et Bleus ont toutefois nettement redressé la barre ces dernières semaines, et le gardien néerlandais y a largement contribué.

Arrivé en janvier en provenance de Feyenoord, le Néerlandais a enchaîné treize matchs sous les couleurs génoises, pour six victoires, un nul et six défaites, contribuant ainsi à éloigner le club de la zone de relégation.

En raison de sa bonne forme, il a été de nouveau convoqué le mois dernier par Ronald Koeman pour les matchs amicaux contre la Norvège et l’Équateur, sans toutefois entrer en jeu. Son dernier match international remonte à juin 2023, lorsqu’il gardait les buts lors de la défaite 2-3 contre l’Italie en Ligue des Nations de l’UEFA.

Selon le club génois, le gardien n’éprouve plus aucune gêne et peut retrouver sa place dans les cages. Une bonne nouvelle pour ce natif de Rotterdam à l’approche de la Coupe du monde : il peut toujours espérer figurer dans la sélection de Koeman.