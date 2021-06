Gelson Fernandes : "Ce ne sera pas simple pour la France"

Ancien international suisse, Gelson Fernandes a prévenu : la Suisse est une équipe qui arrive à maturité et qui peut poser des problèmes aux Bleus.

Ça y est, nous y sommes. Ce lundi sonne le début des matches à élimination directe dans cet Euro 2020 pour les Bleus. Opposés à la Suisse (21h00), les hommes de Didier Deschamps abordent cette rencontre en favoris. Mais la prudence doit absolument rester de mise, sous peine de tomber de haut face à la Nati...

Comme souvent, les Bleus ont mis cette notion qui leur est si chère en avant en conférence de presse. Dans la foulée d'Hugo Lloris, c'est Didier Deschamps qui est venu calmer les ardeurs, dimanche, à la veille de ce huitième de finale. "J'ai beaucoup de respect pour cette équipe suisse. Elle a une organisation, un trio offensif qui crée pas mal de soucis. C'est une équipe complète. Même s'ils ont eu un match difficile contre l'Italie, ça reste une très bonne nation européenne. On ne pense pas que ça va être facile".

"La Nati n'est plus la même que lors de la Coupe du monde 2014"

Ancien international suisse et notamment passé par l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais durant sa carrière, Gelson Fernandes s'attend lui aussi à ce qui la Suisse s'avère être plus compliquée à bouger qu'elle n'y paraît. "À mon avis, ce match va se jouer à peu de choses. La France aligne une équipe complète dans tous les secteurs de jeu mais elle a des blessés. Pas la Suisse. Ce ne sera pas simple, pour la France", a-t-il estimé dans les colonnes de l'Equipe, avant de souligner la maturité de la Nati.



"La Suisse possède une génération, celle de Xhaka et de Shaqiri, qui arrive à maturité. Si on met de côté le match devant l'Italie (0-3, le 16 juin), elle ne rencontre plus autant de problèmes face aux grandes équipes. La Nati n'est plus la même que lors de la Coupe du monde 2014, quand vous nous aviez largement battus, à Salvador (2-5). Elle a davantage de qualité technique", a ensuite ajouté Gelson Fernandes. Ce jour-là, Olivier Giroud et Karim Benzema avait marqué. Bis repetita ?