Geertruida et un joueur du Feyenoord s’accrochent vivement après PSV - Feyenoord

La tension est montée après le match entre le PSV et Feyenoord (1-1). Jeremiah St. Juste a donné un coup à Lutsharel Geertruida, déclenchant une brève échauffourée.

À Eindhoven, la rencontre entre le PSV et Feyenoord s’est déroulée dans une ambiance cordiale. Le club local a pris l’avantage en première période, mais Feyenoord a égalisé en seconde période.

À un quart d’heure de la fin, Geertruida a cru inscrire le but du 2-1 sur une passe d’Ivan Perisic, mais avant même qu’il puisse célébrer, le drapeau s’est levé, à juste titre, pour signaler un hors-jeu.

Après le coup de sifflet final, l’atmosphère s’est brièvement tendue sur le terrain. St. Juste s’est approché de Geertruida et lui a donné un coup. Ce qui ressemblait d’abord à un échange amical a dégénéré en une petite altercation, au cours de laquelle Geertruida a donné une forte poussée.

Ryan Flamingo et Gaoussou Diarra sont alors accourus pour s’en mêler. Le calme est finalement vite revenu sur le terrain.