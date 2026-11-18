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Paul Gascoigne a toujours été un personnage hors du commun. Mark Hateley raconte à GOAL l’une de ses anecdotes préférées sur les mauvais tours que jouait son ancien coéquipier aux Rangers et en équipe d’Angleterre. Il y est question d’une cloueuse et des « espiègleries » devenues monnaie courante dans le vestiaire haut en couleur d’Ibrox.

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Jouer avec le sourire

Milieu de terrain énigmatique, Gazza possédait un talent inné qui donnait parfois l’impression que le football était facile pour lui. Grâce à ses dons naturels, le natif de la région de la Tyne pouvait se permettre des facéties qui obligeaient ses coéquipiers en club comme en sélection à rester sur leurs gardes.

Il jouait généralement avec le sourire, si l’on excepte ses célèbres larmes lors de la Coupe du monde 1990 en Italie , et adorait être au centre de l’attention, sur le terrain comme en dehors. Pour lui, la vie de sportif professionnel devait être savourée à chaque instant.

Le parcours de Gazza

Certains de ses proches n’avaient pas toujours envie de participer à ses plaisanteries, mais se retrouvaient souvent entraînés dans l’aventure malgré eux. La carrière de Gascoigne l’a mené de Newcastle à Burnley , en passant par Tottenham, la Lazio, les Rangers, Middlesbrough et Everton. Il a également obtenu 57 sélections avec l’Angleterre.

Tous ceux qui ont croisé sa route ont une histoire sur Gazza à raconter, même si toutes ne peuvent pas être partagées publiquement. Son comportement est entré dans la légende et lui a assuré une place à part dans le cœur des supporters du football anglais.

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Les facéties du vestiaire

Hateley connaît bien la vie aux côtés de Gascoigne, pour avoir joué avec lui en équipe d’Angleterre et à Glasgow. Invité à choisir une anecdote particulièrement marquante de cette époque, l’ancien attaquant, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec London.Bet, a confié à GOAL : « Il a vécu chez moi pendant trois jours, une fois. C’est pour ça que je suis chauve !

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« L’une des meilleures histoires, c’est quand il était blessé [aux Rangers]. Il est arrivé avec son sac, comme toujours, mais ce jour-là, sans que les joueurs le sachent, il est entré alors qu’ils s’éclipsaient et a sorti une cloueuse de son sac ! Il a cloué les affaires de tout le monde au plafond du vestiaire !

« Celle-là était sans méchanceté, mais elle lui a coûté beaucoup d’argent ! Le caleçon de Brian Laudrup était là-haut, dans un coin du plafond. Je crois que les bottes de cow-boy de Stuart McCall étaient clouées au sol. C’était incroyablement drôle, mais aussi pas drôle du tout ! »

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Un effectif haut en couleur

L’ arrivée de Gascoigne en Écosse promettait forcément du grabuge , puisqu’il retrouvait d’autres farceurs, comme Ally McCoist, légende des Rangers. Interrogé sur cet effectif haut en couleur, Hateley a ajouté : « Notre vestiaire en était plein !

« Il y avait Ian Ferguson, Ian Durrant, Coisty. C’étaient les meneurs. Tout partait d’eux. Le gardien, Andy Goram, se laissait entraîner lui aussi. Il régnait un formidable esprit d’équipe, fait de malice et d’espiègleries, et tout se faisait avec le sourire.

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« Même les plus raisonnables trouvaient ça drôle et bon pour le vestiaire. Je viens d’assister au 60e anniversaire de Ian Durrant, et il fait toujours les mêmes choses, fait toujours rire les gens et reste un sacré farceur. Alastair et lui étaient inséparables ! »

Les joueurs comme Gazza se font rares

Gazza a pris sa retraite en 2004 et a eu du mal à couper les ponts avec un sport qui lui avait tant apporté. Ses difficultés dans sa vie personnelle ont été largement documentées, mais il a autour de lui de nombreux amis prêts à apporter à cette icône du sport tout le soutien dont elle a besoin.

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Les joueurs de sa trempe sont rares dans le football moderne , au grand regret de beaucoup. Dans les années 2020, peu de joueurs peuvent se targuer d’allier passion et personnalité comme le faisait Gazza.