Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sûre, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors être très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l'application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l'application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l'emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France Digiturk

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l'application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits de retransmission.

Accédez au site ou ouvrez l'application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits de retransmission. Connectez-vous et trouvez le flux. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d'un accès complet et profiter du match !

Gaziantep FK - Amed Sportif : heure du coup d'envoi

Super Lig - Journée 13 28 nov. 2026 - 11:00 Gaziantep Stadyumu

Gaziantep FK reçoit Amed Sportif au Gaziantep Stadyumu. Les deux équipes abordent cette rencontre de Süper Lig dans des situations opposées.

Gaziantep FK traverse une profonde crise. L'équipe entraînée par Volkan Demirel a perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels. Le 21 novembre, elle s'est inclinée 0-1 sur le terrain de Gençlerbirliği, après des défaites contre Kasımpaşa (0-2) et Trabzonspor (0-2).

Elle n'a signé une nette victoire qu'en coupe, contre Etimesgut Spor Kulubu (4-0). En championnat, Gaziantep FK occupe la 16e place.

Amed Sportif se déplace en tant que quatrième du classement. L'équipe de Besnik Hasi a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont un succès 5-1 contre Eyupspor et une victoire 1-0 sur le terrain de Konyaspor.

Elle a toutefois subi deux revers récemment. Amed Sportif a perdu un match riche en buts contre Galatasaray (3-4), puis s'est incliné 0-2 face à Rizespor le 21 novembre.

Gaziantep FK a un besoin urgent de points, tandis qu'Amed Sportif veut rester au contact des équipes de tête. Voici comment suivre la rencontre.

Les sujets de la semaine : qu'ont fait Gaziantep FK et Amed Sportif ?

Sur ses cinq derniers matches officiels, Gaziantep FK affiche un bilan d'une victoire et quatre défaites, avec 3 buts marqués et 10 encaissés. L'équipe s'est inclinée 0-1 sur le terrain de Gençlerbirliği lors de sa dernière sortie. Elle a également perdu 0-2 contre Kasımpaşa et 1-3 contre Erzurumspor. Son seul succès est une victoire 4-0 en coupe contre Etimesgut Spor Kulubu.

Amed Sportif compte trois victoires et deux défaites, avec 13 buts marqués et 8 encaissés. L'équipe s'est inclinée 0-2 contre Rizespor lors de son dernier match. Auparavant, elle avait battu Eyupspor 5-1 et remporté trois rencontres de championnat consécutives avant de subir deux défaites.

Gaziantep FK - Amed Sportif : compositions d'équipe

Gaziantep FK - Amed Sportif : forme des équipes

Gaziantep FK - Amed Sportif : bilan des confrontations directes

Gaziantep FK - Amed Sportif : les classements