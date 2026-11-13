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Le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi n’a aucune intention de quitter le club catalan, malgré l’intérêt du Bayern Munich et de Naples pour un transfert. Bien que l’international espagnol de 22 ans ait eu du mal à être régulièrement titulaire cette saison, il reste déterminé à rester au Camp Nou et à retrouver sa place dans le onze de départ.

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Le milieu de terrain écarte un départ du Camp Nou

Selon Marca , l’idée de quitter la Catalogne n’a jamais « traversé l’esprit du joueur », tandis que le directeur sportif Deco n’a aucune envie d’autoriser sa vente. L’entourage du joueur de 22 ans et la direction du club assurent tous deux que son avenir est totalement assuré, malgré de récentes prises de contact venues d’Italie et d’Allemagne. Auteur de 175 apparitions en équipe première depuis son arrivée à La Masia en provenance du Real Betis en 2015, le joueur formé au club souhaite rester.

Une forte concurrence limite ses titularisations

Gavi n’a disputé que 229 minutes en neuf apparitions cette saison, dont cinq en Liga et quatre en Ligue des champions. Il n’a été titulaire qu’à deux reprises. L’entraîneur Hansi Flick privilégie actuellement une paire de milieux composée de Pedri et Rodri, tandis que le jeune Marc Bernal est son premier recours lorsque l’un des deux est indisponible, comme lors de la victoire à l’extérieur contre l’Atlético de Madrid le week-end dernier.

Les places sont tout aussi disputées plus haut sur le terrain pour le polyvalent Andalou. Fermin Lopez et Dani Olmo se partagent actuellement le poste de milieu offensif, tandis qu’Anthony Gordon et Karim Adeyemi alternent sur le flanc gauche.

Une relation forte nourrit la confiance des deux côtés

Même si la publication espagnole souligne que le milieu de terrain n’est « pas satisfait de son rôle », sa motivation reste intacte et il demeure « confiant » quant à ses chances d’obtenir davantage de temps de jeu au fil de la saison.

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Son temps de jeu limité n’a pas affecté sa « relation étroite » avec Flick, qui admire son caractère infatigable et ses qualités de footballeur. Gavi voit même le technicien allemand comme une figure paternelle, un lien illustré par la chaleureuse accolade qu’ils ont échangée au bord du terrain après la victoire au Metropolitano le week-end dernier.

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Un calendrier hivernal chargé promet davantage de rotations

Alors que le FC Barcelone devra composer avec un calendrier chargé et exigeant après la trêve internationale de novembre, Flick devrait faire tourner son effectif bien plus souvent dans les mois à venir. Cet enchaînement de rencontres devrait offrir régulièrement à Gavi l’occasion de concurrencer Pedri, Rodri et Bernal pour une place de titulaire au milieu de terrain. L’international espagnol ignorera donc toute approche du Bayern ou de Napoli en janvier pour se concentrer entièrement sur sa carrière au Camp Nou.