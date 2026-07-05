Gavi monte au créneau pour défendre Cristiano : « Il figure parmi les meilleurs de l'histoire et il peut inverser la tendance à tout moment. »

Javi, la star de l’équipe d’Espagne, a pris la défense de la légende portugaise Cristiano Ronaldo, à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre les deux nations.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le milieu de terrain a reconnu la force de l’adversaire : « Oui, il est clair que l’Espagne est notre adversaire le plus coriace jusqu’à présent. C’est une équipe formidable, composée de joueurs exceptionnels. J’espère que nous allons nous concentrer sur ce que nous devons faire, sur le plan de l’entraîneur, et que nous allons tous travailler ensemble pour remporter ce match. »

Interrogé sur l’affrontement au milieu de terrain, le Barcelonais a ajouté : « Oui, ils possèdent un entrejeu de grande qualité, mais nous avons nous aussi des joueurs exceptionnels, qu’ils soient titulaires ou remplaçants. Notre principale force, c’est notre effectif étoffé et talentueux. J’espère que nous pourrons le démontrer lors du match. »

Interrogé sur les critiques visant Cristiano Ronaldo, certains estimant même qu’il freine l’équipe et nuit aux performances du Portugal, Javi a pris la défense de « El Don ».

« J’entends souvent ce genre de critiques, mais elles viennent de personnes extérieures à l’équipe, de supporters. Ceux qui évoluent à ses côtés lui vouent un immense respect. Il est évident que Cristiano est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et qu’il peut faire basculer un match à tout moment », a-t-il affirmé.

Interrogé sur sa possible confrontation avec son coéquipier en club João Cancelo, il a tranché : « En réalité, nous ne nous sommes pas parlé. Je pense que nous sommes tous les deux entièrement concentrés sur le match. Je ne pense pas qu’il m’adressera la parole avant la fin du match, et je ne lui parlerai pas non plus. Nous sommes tous les deux concentrés sur notre pays, notre équipe nationale et la victoire. »

Il conclut : « C’est une équipe qui nous ressemble beaucoup ; l’essentiel est que l’équipe reste soudée. Au final, je pense que c’est ce qui nous rend plus forts, et si nous continuons sur cette lancée, nous obtiendrons sans aucun doute de bons résultats. »

Interrogé sur une éventuelle revanche après la finale de la Ligue des Nations, il a répondu : « Oui, c’est peut-être une motivation supplémentaire, une récompense en plus. Ce match s’est décidé aux tirs au but. Je pense que nous étions les meilleurs lors de ce match et que nous méritions la victoire, mais au football, ce qui compte, c’est de marquer le plus de buts. J’espère que nous serons tous pleinement concentrés après-demain et que nous saurons saisir les occasions qui se présenteront à nous. »