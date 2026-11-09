Gavi : le match contre l'Atlético Madrid était comme une guerre, et nous l'avons remporté grâce à cela

La difficile victoire de Barcelone sur l'Atlético Madrid sur le score de 2-1 a représenté un véritable coup de pouce moral pour les joueurs des Blaugrana, comme l'a confirmé Gavi, la star du Barça, après la rencontre au stade Wanda Metropolitano. Gavi s'est exprimé auprès des médias officiels du Barça et n'a pas hésité à souligner l'importance de ce succès, notamment au regard de la solide performance de l'équipe en seconde période.

Il a déclaré : « C'était une victoire d'une importance capitale pour nous. Ce fut un match décisif pour l'équipe, et nous sommes extrêmement heureux de l'avoir emporté. Ils ont eu des occasions, mais tout est une question de marquer des buts. Nous avons su exploiter nos chances, et nous sommes fiers de la victoire d'aujourd'hui. »

Il a poursuivi : « C'est une victoire acquise grâce à tout le monde. Nous avons parfaitement maîtrisé la seconde période. Nous avons bien géré le match, et c'est important pour nous en tant que jeunes joueurs. Nous nous sommes améliorés sur de nombreux aspects. Je suis très content pour l'équipe. »

Gavi n'a pas hésité à souligner que l'Atlético Madrid est « un adversaire coriace car ils savent bien comment jouer contre nous ».

Il a ajouté : « Ils l'ont prouvé à nouveau aujourd'hui. Ils ont les outils nécessaires pour nous faire beaucoup de mal. Ces matchs contre l'Atlético sont extrêmement difficiles. C'est comparable à une guerre, car l'ambiance y est tendue, la plus tendue d'Europe même. Il était très important pour nous de l'emporter. »