Gavi jeune joueur le plus prometteur du monde d'après l'Observatoire du football

Ce mercredi, l'Observatoire du football a publié son classement des joueurs de moins de 20 ans les plus prometteurs de la planète.

Qui sont les meilleurs jeunes joueurs de la planète football ? Dans une époque où les grands clubs cherchent de plus en plus tôt à trouver la pépite qui pourra évoluer et éventuellement être vendu à prix d'or, les joueurs sont sollicités de plus en plus tôt et font rapidement l'objet de transferts aux sommes astronomiques, à l'image. de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou plus récemment Enzo Fernandez, Antony ou encore Mykhaylo Mudryk. Et si les promesses faites par des joueurs âgés de moins de 20 ans n'aboutissent pas toujours à la carrière qu'on leur prédisait, l'observatoire du football CIES a publié ce mercredi le top 10 des joueurs de moins de 20 ans les plus prometteurs qui se basent notamment sur le temps de jeu et les performances depuis un an, avec quelques surprises.

Gavi devant Bellingham

La première est que Jude Bellingham, qui fait partie des joueurs les plus convoités au monde, n'occupe pas la première place. L'international anglais est en effet devancé par le milieu du FC Barcelone Gavi, qui est donc le leader de ce fameux classement. Le podium est complété par l'attaquant brésilien de Santos Marcos Leonardo (19 ans).

On retrouve dans ce classement le futur attaquant du Real Madrid Endrick (8è), le latéral du Barça Alejandro Baldé (6è), Vitor Roque (5è), attaquant brésilien lui aussi courtisé par Barcelone, ou encore le jeune buteur de Dortmund Youssoufa Moukoko, qui complète le top 10.

Le classement complet :

1.Gavi (ESP / FC Barcelone)

2.Jude Bellingham (ANG / Dortmund)

3.Marcos Leonardo (BRÉ / Santos)

4.Antonio Silva (POR / Benfica)

5.Vitor Roque (BRÉ / Atlético Paranaense)

6.Alejandro Balde (ESP / FC Barcelone)

7.Milos Kerkez (HON / AZ Alkmaar)

8.Endrick (BRÉ / Palmeias)

9.Angelo Gabriel (BRÉ / Santos)

10.Youssoufa Moukoko (ALL / Dortmund)