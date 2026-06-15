Gavi, la jeune star de l’équipe d’Espagne, a intégré un club très select de l’histoire de la Coupe du monde lors de la rencontre face au Cap-Vert, ce lundi au stade Mercedes-Benz, dans le cadre du groupe H de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le site spécialisé Squawka, le milieu de terrain devient le sixième joueur de l’histoire à prendre part à deux phases finales de Coupe du monde avant ses 22 ans. Pelé, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olympie et Samuel Eto’o.

De son côté, le compte spécialisé « Mr. Sheph » rappelle que la Roja n’a entamé sa campagne mondiale par un succès qu’à quatre reprises en seize participations.

Selon cette même source, la Roja a attendu 1934 pour signer son premier succès inaugural, face au Brésil, avant de rééditer l’exploit en 2002 contre la Slovénie, en 2006 face à l’Ukraine et enfin en 2022 aux dépens du Costa Rica.

Le même profil précise que seulement quatre sélections africaines (sur treize participantes) ont réussi leur entrée en lice : la Tunisie en 1978, l’Algérie en 1982, le Nigeria en 1994 et le Sénégal en 2002.

Il précise par ailleurs que les quatre dernières sélections du continent à avoir entamé leur parcours mondialiste, à savoir l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo en 2006, ont toutes été battues lors de leur entrée en lice.

Le groupe H, qui réunit l’Espagne, l’Arabie saoudite, l’Uruguay et le Cap-Vert, est souvent présenté comme l’un des plus équilibrés et des plus palpitants de la compétition, en raison de la proximité des niveaux et des ambitions de ses quatre équipes.