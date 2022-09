Gavi, Ansu Fati, la course au titre en Liga, Xavi balaye l'actualité du FC Barcelone

L'entraîneur s'est exprimé pour analyser les progrès de son équipe avant le choc contre Elche lors de la sixième journée de Liga de la saison.

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, s'est exprimé ce vendredi, trois jours après la défaite face au Bayern Munich, avant le match de son équipe contre Elche au Camp Nou, lors de la sixième journée de Liga de la saison. L'entraîneur du Barça a balayé l'actualité du club catalan en partant du match contre Elche jusqu'à la prolongation de Gavi et à l'état physique d'Ansu Fati.

Elche : "Nous nous attendons à un adversaire similaire à Cadix. Ils nous ont rendu la tâche difficile la saison dernière avec le même entraîneur. Ils pressent, ils jouent bas, ils sont très physiques... nous ne connaissons pas leur système car ils sont très polyvalents. Ils ont des attaquants très forts... L'année dernière, ils nous ont rendu la tâche difficile. Ce sont trois points vitaux, nous jouons à domicile et après la défaite à Munich, nous voulons avoir les mêmes sensations mais avec une victoire".

La prolongation de Gavi : "C'est une grande nouvelle, la plus importante de la semaine. C'est un joueur du présent, du futur. Il est un leader, malgré son âge. Il a du caractère, de la passion. C'est un cœur avec des jambes. Il a de l'intensité, il est capable de jouer comme vous le souhaitez, à différents postes. Il a mûri, il comprend très bien le jeu, il joue de manière plus fluide. Je n'ai pas souffert. J'ai parlé avec Gavi et De la Peña. Sa décision a toujours été de rester à Barcelone. Que doit-il améliorer ? Il doit continuer à être compétitif, à montrer sa personnalité, il est un joueur clé. Nous devons nous occuper de lui et le dorloter. Il a un présent et un avenir".

Ansu Fati : "Il va bien. Nous élaborons un plan avec beaucoup de prudence. Ces sensations qu'il a eus le gênent un peu, mais on s'en sort bien. A San Sebastian, il a fait la différence. Il doit être un joueur important pour nous. Nous devons accélérer le rythme, mais petit à petit. C'est une situation difficile à gérer car il n'a pas joué depuis longtemps et le rythme et l'intensité demandent du temps mais aussi de la prudence et de la précaution. A Barcelone, j'ai décidé que c'était une question de prudence. L'année dernière, nous avons peut-être été trop rapides et il a rechuté, mais il va revenir. Je l'aime bien et ça me motive qu'il soit dans le onze. Ce n'est pas un problème mental. Il s'en sort bien. Je lui ai parlé il y a sept ou huit jours. Je lui ai dit où nous en étions et je l'ai fait parler. J'ai des réunions régulières avec les joueurs. Nous sommes très proches de tout le monde, mais surtout d'Ansu, car il est un cas spécial. Blessé oublié, il est à 100 % et cela dépend de la façon dont nous le voyons et de la concurrence qu'il a".

Ansu ira-t-il à la Coupe du monde : "Cela ne dépend pas de moi. Ça dépend de Luis. Nous avons une très bonne relation et nous parlons simplement de la situation. Nous n'avons pas besoin de lui donner plus d'importance".

Jordi Cruyff, directeur sportif : "Je vais d'abord lui demander de payer un dîner. Je suis heureux pour lui et pour nous. Parce que c'est une personne très qualifié, il sait beaucoup de choses, il est très loyal envers nous. C'est une excellente décision du club, tout à fait la bonne. Que je sois là ou non, Mateu et Jordi sont tous deux fantastiques pour ce travail. Je suis très heureux".

La possibilité d'être leader de Liga : "Nous devons gagner demain et ensuite nous verrons les autres résultats. Nous regardons toujours la Liga et encore plus le derby de Madrid. Mais nous sommes concentrés sur la victoire, sur le fait d'avoir un bon sentiment. Ce ne sera pas facile, l'année dernière nous avons eu du mal à gagner les deux. Nous devons d'abord nous concentrer sur ce qui est important pour nous et ensuite nous regarderons le classement. D'abord, nous devons gagner les trois points.

La trêve : "C'est une bonne chose pour nous. C'est positif. Nous n'avons pas arrêté depuis la pré-saison. Nous avons beaucoup voyagé. Mais 90 % d'entre eux partent. Il nous reste quatre ou cinq joueurs. Ensuite, nous avons un mois complet".

Les célébrations de Vinicius : "Chacun célèbre les choses comme il l'entend. Lorsque vous marquez, vous êtes euphorique et tout le monde fait la fête comme il le souhaite. Je suis sorti pour faire la fête avec mes coéquipiers parce que je comprends que le football est un travail d'équipe. Que chacun fasse la fête comme il l'entend, mais sans être irrespectueux".

La défaite contre le Bayern : "Je suis toujours le même constat, parce que quand tu vois le jeu que nous jouons, tu dois le gagner. C'est une honte. Ce que nous avons fait, c'est donner les trois points. Nous avons manqué d'efficacité et de combativité. Ce sont des détails, mais le football a ces choses-là. Nous devons apprendre, mais le sentiment est très bon. Il y a beaucoup de colère, mais le football continue. Victoires et défaites en 24 heures" :

Ferran Torres : "Il fait partie de l'équipe nationale depuis des années. J'ai beaucoup de confiance en lui. La pression, le rythme, la façon dont il crée des espaces. L'autre jour, il est entré en jeu, a aidé et a marqué. C'est un joueur important pour l'équipe et pour moi".

100 points pour gagner la Liga ? : "Je ne pense pas. Nous verrons à la fin de la saison. Il y a beaucoup d'équipes où vous pouvez perdre des points. Il y a plus d'égalité que les années précédentes".

Marcos Alonso : "Il a fait un grand match. Il était à un niveau très élevé. Il a été excellent dans le jeu, arrêtant Sané, participant à l'attaque. Un niveau très élevé. La continuité ? Cette année, ce sera difficile car nous jouons tous les trois jours et nous devrons faire beaucoup de rotations".