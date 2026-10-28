« Gattuso sait comment gagner » : l’ancien attaquant de la Lazio Hernan Crespo voit son ancien club remporter le Scudetto et répond aux critiques visant l’Italie de Rino

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L’ancien attaquant de la Lazio Hernan Crespo estime que son ancien club possède le mental nécessaire pour remporter son premier titre de Serie A depuis la saison 1999-2000, après sa victoire éclatante (6-2) mardi sur le terrain de Sassuolo. La légende argentine a attribué à l’entraîneur Gennaro Gattuso la transformation du club romain et exigé des excuses de la part des détracteurs de ce dernier.

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Une icône argentine salue l’impact de l’entraîneur

Crespo est convaincu que la Lazio, toujours invaincue, peut aller jusqu’au bout après avoir porté son total à 25 points en neuf matches grâce à sa large victoire mardi face à Sassuolo, réduit à dix. Nommé pour deux ans, jusqu’en 2028, avec une option de prolongation après le départ de Maurizio Sarri à l’Atalanta, Gattuso, ancien entraîneur de l’AC Milan et de Naples, a redoré son image à Rome. Il avait démissionné en avril après la défaite de l’Italie aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine en barrage de la Coupe du monde.

Les visiteurs surclassent leurs hôtes réduits à dix

Lors de cette nouvelle victoire éclatante de la Lazio, Kenneth Taylor a ouvert le score dès la deuxième minute, avant l’égalisation de Kristian Thorstvedt validée après vérification de la VAR. Gustav Isaksen et Romano Floriani Mussolini ont ensuite redonné l’avantage aux visiteurs, avant l’expulsion de Thorstvedt à la demi-heure de jeu pour une faute sur Mattia Zaccagni.

Sebastiano Esposito a réduit l’écart, mais Zaccagni a repris de la tête un centre d’Isaksen avant la pause. En seconde période, Tijjani Noslin a marqué deux fois de loin, malgré les penalties de Zaccagni et Davide Frattesi arrêtés par le gardien Stefano Turati, accordés après une main de Simone Cinquegrano et une faute de Duje Caleta-Car sur Isaksen.

Interrogé par Gazzetta dello Sport sur la possibilité pour la Lazio de viser le Scudetto après sa victoire à Sassuolo, Crespo a répondu : « Et pourquoi pas ? Une alchimie particulière s’est créée au sein du groupe et je suis certain que tout cela est dû à Rino. »

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« Gattuso sait comment gagner et, surtout, il connaît les qualités nécessaires. Avant la tactique et la technique, il y a l’aspect psychologique : si la tête ne suit pas, on n’arrive à rien. »

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« Rino a travaillé sur l’état d’esprit de ses joueurs, il les a convaincus de faire certaines choses, il les a motivés. Il est aussi un moteur et, quand on a un homme comme lui à sa tête, on fait tout pour le satisfaire : ses joueurs seraient prêts à traverser le feu pour lui. »

Les rivaux de la capitale jouent le titre

Interrogé sur la place de leader occupée par les hommes de Gattuso, après les critiques formulées à son égard lors de son passage à la tête de l’Italie, Crespo a ajouté : « Elle est entièrement méritée. Huit victoires et un nul : qu’aurait-il pu faire de plus ? Tous ceux qui l’ont critiqué pour son passage en sélection nationale vont maintenant devoir revoir leur jugement et lui présenter des excuses... Mais bon, le football est un monde étrange... »

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La victoire de mardi donne également au leader quatre points d’avance sur son rival romain, la Roma, troisième avec 21 points sous la direction de Gian Piero Gasperini. Invité à désigner le club de la capitale qui lui semble actuellement le plus fort, l’ancien attaquant a conclu : « La Lazio est assurément la plus belle surprise de cette saison, tandis que la Roma a commencé à poser les bases de ce que nous voyons aujourd’hui dès l’an dernier. Je ne vais pas me mouiller, mais je répète ce que j’ai dit tout à l’heure : cette Lazio peut s’envoler. »

Les prétendants au titre poursuivent le leader invaincu

Les trois points d’avance de la Lazio en tête du classement seront mis à l’épreuve mercredi, lorsque l’Inter Milan, deuxième, se rendra chez la lanterne rouge, Venezia, pour son match de la neuvième journée. Que l’Inter revienne ou non à sa hauteur au classement, l’équipe de Gattuso, prolifique en attaque, s’est affirmée comme une véritable prétendante au titre avant un calendrier automnal chargé. Pour poursuivre sa course au Scudetto, elle devra conserver son efficacité offensive tout en se montrant plus adroite sur penalty.