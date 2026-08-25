L'entraîneur italien Gennaro Gattuso a affirmé que son échec à conduire la sélection de son pays vers la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 lui avait laissé « une blessure qui l'accompagnera toute sa vie », tout en insistant sur son soutien sincère à son successeur au sein du staff technique, Roberto Mancini.

Gattuso avait présenté sa démission du poste de sélectionneur de l'Italie en avril dernier, à la suite de la défaite choquante face à la Bosnie-Herzégovine lors du barrage qualificatif pour le Mondial, un faux pas qui a valu à la Squadra Azzurra de manquer la phase finale pour la troisième fois consécutive.

Vainqueur de la Coupe du monde en tant que joueur en 2006, Gattuso a fait son retour sur les bancs au niveau des clubs en passant par la porte de la Lazio en juin, entamant son parcours par une victoire sur Bologne sur le score d'un but à zéro lors de la journée d'ouverture du championnat italien.

Gattuso a déclaré, dans des propos rapportés par le site « ESPN » : « J'ai vécu dix mois formidables, et les joueurs ont tout donné sous ma direction. Mais ce qui s'est passé constitue une blessure profonde qui restera avec moi toute ma vie, car cela a été extrêmement douloureux. »

À propos du retour de Mancini à la tête technique de la sélection en juillet dernier, Gattuso a affirmé : « Mancini est un grand entraîneur qui possède une vaste expérience. Je lui souhaite bonne chance de tout mon cœur, car le football italien en a cruellement besoin. C'est un technicien compétent qui a déjà remporté des titres avec les sélections nationales. »

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Mancini (61 ans) avait dirigé la sélection italienne auparavant, entre 2018 et 2023, période durant laquelle il a remporté le titre du Championnat d'Europe des nations avant d'échouer à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde 2022.

Mancini n'était pas le premier choix de la Fédération italienne ; le nom d'Andrea Pirlo s'était en effet imposé comme un candidat de premier plan après les refus de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola, mais des enquêtes liées à un contrat de sponsoring de Pirlo avec une société de paris ont empêché de finaliser sa nomination. Dans le même temps, la Ligue italienne privilégiait l'option d'un recrutement d'Antonio Conte, avant que le choix de la Fédération ne se porte finalement sur Mancini.