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La Lazio poursuit sa course en tête, toujours seule au sommet du classement. Après sa victoire sur le terrain du Torino, elle compte désormais 35 points sur 39 possibles. Après le match, au micro des télévisions, Rino Gattuso en profite pour régler quelques comptes.

« Je n’oublie pas ce qui se disait en début de saison, déclare l’entraîneur de la Lazio, comme le rapporte Gazzetta.it. Tout le monde affirmait que cette équipe n’était pas à la hauteur et que j’étais un entraîneur incapable. Et que le maintien était le seul objectif possible. Pourtant, nous sommes là. Nous avons travaillé dur et forgé une mentalité qui nous a permis de faire ce que nous faisons aujourd’hui. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas rester humbles. Nous pensons à un match à la fois et ne regardons pas le classement. »

« Je suis très fier de notre prestation contre le Torino, ajoute Gattuso. Ce n’était pas un match facile. Nous l’avons abordé avec courage, sans jamais reculer d’un millimètre. L’équipe m’a énormément plu. Il manquait des joueurs importants, mais j’étais serein, car je sais à quel point tous les joueurs dont je dispose travaillent sérieusement. Maintenant, continuons ainsi, en essayant de toujours jouer de cette façon. »

Enfin : « Je sais qu’à Rome, tout le monde commence déjà à penser au derby, mais nous devons nous concentrer uniquement sur l’Atalanta. Nous retrouvons notre public, ce qui est magnifique, mais nous verrons aussi comment l’équipe réagira à cette nouvelle situation. Sarri ? Il est juste qu’il soit applaudi pour ce qu’il a fait à la Lazio. Je l’applaudirai moi aussi. »

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Davide Frattesi, l’un des hommes forts de la Lazio, leader du championnat, lui fait écho : « Je viens de publier le “chien du maintien”, je dois le faire tout de suite, sinon tout le monde m’écrit. Nous ne pensions pas être déjà à -5 en novembre. Cela dépasse les attentes les plus optimistes, surtout quand on repense au match contre Mantova (en Coupe d’Italie en août, ndlr). Nous nous sommes repris et les victoires aident à bien travailler, elles donnent de l’enthousiasme. Nous ne voulons pas nous arrêter. »