Gattuso est furieux et renvoie Kenneth Taylor de l’entraînement

Kenneth Taylor a été renvoyé de l’entraînement de la Lazio jeudi matin. Sur des images de Radio Laziale publiées sur X, on voit l’entraîneur Gennaro Gattuso écarter le milieu de terrain du terrain d’entraînement.

Gattuso interrompt soudainement la séance et se dirige, furieux et en gesticulant, vers Taylor. Le Néerlandais est sommé par son entraîneur de regagner le vestiaire, après quoi Taylor enlève son chasuble et s’en va.

Selon Radio Laziale, un échange verbal a eu lieu entre Gattuso et Taylor, après quoi le technicien italien est intervenu. On ne sait pas encore ce qui a provoqué la dispute entre l’entraîneur et son joueur.

Gattuso a été nommé fin juin par la direction de la Lazio. L’ancien milieu de terrain de l’AC Milan a succédé à Maurizio Sarri au Stadio Olimpico.

Taylor a été recruté en janvier en provenance de l’Ajax pour environ dix-sept millions d’euros. Le milieu de terrain a jusqu’ici inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 21 matches avec la Lazio.

L’ancien joueur de l’Ajax a atteint la finale de la Coupe d’Italie avec la Lazio la saison dernière. Le champion d’Italie, l’Inter, s’y est montré trop fort en s’imposant 0-2.