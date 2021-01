Gattuso donne des nouvelles d'Osimhen

Le boss des Partenopei a fourni des informations sur l'international nigérian après sa blessure.

Le coach du Napoli, Gennaro Gattuso, a révélé que Victor Osimhen allait mieux après la blessure à l'épaule qu'il avait subie en novembre.

L'avant-centre a été touché en sélection avec l'équipe nationale du Nigéria lors de leur match de qualification pour la 2022 contre la Sierra Leone. Le joueur de 22 ans n'a pas encore figuré pour les Napolitains depuis l'incident après avoir également été testé positif pour le coronavirus.

L'attaquant a contracté le virus après une visite dans son pays, où il est allé célébrer Noël. Osimhen a également célébré son anniversaire lors de son séjour au Nigéria et a été critiqué pour son non-respect du protocole Covid-19 pendant la célébration.

Gattuso a maintenant fourni de nouvvelles infoormtaions sur la blessure de l'attaquant avant l'affrontement en contre la , prévu le 17 janvier.

"Ces derniers jours, il va mieux, même les médecins me donnent des nouvelles réconfortantes", a déclaré Gattuso au site web du club.

«Il a recommencé à bien courir et nous évaluerons quand il pourra revenir à son meilleur niveau», a-t-il conclu.

Osimhen a inscrit 13 buts en lors de son séjour d'un an avec les Dogues. Sa forme a suscité l'intérêt d'un certain nombre de clubs avant qu'il ne fasse le choix de s'installer à et a marqué deux buts et fourni une passe en neuf apparitions depuis son arrivée au sein du club italien.

Osimhen espère désormais retrouver sn meilleur niveau quand il reviendra de ses problèmes de blessures et se remettra du Covid-19. Laes pensionnaires du Stadio San Paolo sont actuellement sixièmes du classement après avoir récolté 31 points en 16 matchs.

L'attaquant reste un membre clé de l'équipe nationale nigériane depuis qu'il y a fait ses débuts en 2017.