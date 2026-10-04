Gattuso : « Après Bosnie-Italie, je n’ai pas dormi pendant des mois »

« Les détails font la différence. Ils font partie de notre monde et aussi de notre vie. » C’est ce qu’a déclaré Gennaro Gattuso au Festival du sport de Trente en parlant de Bosnie-Italie. « Je l’ai toujours dit, je dois remercier les joueurs et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi parce qu’ils m’ont donné tout ce qu’ils avaient. Ensuite, il est normal que ce soit une blessure qui restera pour le reste de ma vie, a ajouté l’ancien sélectionneur de l’Italie. Mais je ne peux rien dire.





Aussi sur Bastoni : je l’ai remercié, l’erreur fait partie du jeu, il ne l’a certainement pas fait exprès de se faire expulser. Les bonnes choses que nous avons faites restent parce que, et cela m’agace, on dirait que seul le résultat compte. Parfois, il faut aussi voir ce que l’on fait et comment on le fait. »





Bien sûr, a-t-il poursuivi, « la cicatrice restera pour toujours mais j’aime regarder vers l’avant », même si « j’ai eu du mal pendant les premiers mois à m’endormir, je faisais de longues promenades pour me fatiguer et réussir à fermer les yeux ».