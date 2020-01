Gasset sur Blanc : "En France, les gens sont jaloux de lu​i"

L'éternel adjoint de Laurent Blanc a défendu les intérêts de son ami dans les colonnes de L'Equipe, rétablissant notamment certaines vérités.

Alors qu’il était pressenti pour prendre en main l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a finalement été devancé par Rudi Garcia et reste donc loin des terrains de football. On se demande, de fait, si on reverra bien un jour le Cévénol dans le costume d’entraîneur. Et pour cause, cela fait désormais plus de trois ans, date de son départ du , qu’il n’a plus coaché une équipe ou une sélection, ouvrant la porte à certaines critiques des observateurs...

Ancien adjoint de Laurent Blanc aux Girondins de , puis ensuite avec l'Equipe de et au Paris Saint-Germain, Jean-Louis Gasset, devenu depuis entraîneur principal, notamment du côté de l'AS Saint-Etienne, a réaffirmé son soutien à celui qu'il considère comme un ami.

"La vérité, c’est qu’en France les gens sont jaloux de lu​i"

"Je lui dois beaucoup. C’est lui qui m’a permis de vivre huit ans au très haut niveau, de côtoyer de grands joueurs et de gagner des trophées. (...) Je répète que si mon ami a besoin de moi, j'y vais. C'est clair ? Mon ami reste mon ami. (...) Je ne comprends pas qu'il ne signe pas quelque part. Ne me faites pas croire qu’il a échoué à un entretien à . Ça, je ne peux pas l’entendre. C’est inacceptable, incompréhensible", a-t-il ainsi déclaré, dans les colonnes de L'Equipe.

"Qui peut mieux parler de football que Laurent Blanc ? La vérité, c’est qu’en France les gens sont jaloux de lui. Après être resté inaccessible, inattaquable et craint pendant vingt ans, aujourd’hui il est victime d’une cabale. J’espère sincèrement qu’il va retrouver un club et, pour son bonheur, à l’étranger. Il le mérite", a ensuite ajouté Jean-Louis Gasset, personnalité respectée dans le milieu du football tricolore. Un rebond dès cet hiver ? Cela semble (de nouveau) plutôt mal embarqué...