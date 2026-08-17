Fahd Al-Hariri, ancienne star du club saoudien d'Al-Nassr, a lancé une attaque virulente contre la direction d'Al-Hilal, critiquant ce qu'il a qualifié de surabondance de joueurs étrangers dans l'effectif du « Zaïm », estimant que le maintien de ce nombre malgré le départ de plusieurs noms de renom reflète un gaspillage financier, et réclamant la nécessité d'un contrôle financier garantissant l'équité de la compétition entre tous les clubs de la Roshn League.

Les déclarations d'Al-Hariri interviennent alors qu'Al-Nassr traverse des difficultés financières qui ont clairement affecté ses mouvements sur le marché des transferts, après que les engagements et les dettes accumulées la saison dernière ont réduit la capacité de l'« Alami » à conclure de nouvelles transactions, à l'exception du recrutement du Portugais Samu Costa durant la période actuelle.

La légende d'Al-Nassr estime que la situation d'Al-Hilal soulève de nombreuses interrogations, notamment avec le fait que le club détient un grand nombre de joueurs étrangers malgré le départ de noms de renom au cours de la dernière période, s'interrogeant sur le mécanisme de gestion du dossier financier et sur les critères de contrôle imposés aux clubs.

Al-Hariri a déclaré dans des propos tenus dans l'émission « Dawrina Ghair » : « Al-Hilal connaît un gaspillage financier inconcevable, et je ne sais pas où se trouve le contrôle financier face à ce qui se passe. Je vends Neymar au Brésil, Marcos Leonardo au championnat néerlandais et Cancelo au Barça, puis on retrouve 17 joueurs étrangers restants dans l'équipe. Cela s'appelle bien évidemment du gaspillage financier. »

L'ancienne star d'Al-Nassr a ajouté : « Chaque fois que nous en parlons, on nous répond que c'est le prince Al-Walid ben Talal qui a fait venir les joueurs, alors que certains affirment que la propriété n'a pas été entièrement transférée, puis on nous dit qu'il existe d'autres recettes », en référence à la controverse autour des sources de financement du club et de sa capacité à faire face aux coûts de son effectif actuel.

Al-Hariri a poursuivi ses critiques, s'interrogeant sur la raison de la différence des critères financiers entre les clubs, et a déclaré : « Où est le contrôle financier qui vient plaquer Al-Nassr contre le mur ? Il n'y a pas d'équité dans la compétition. Est-il concevable qu'Al-Walid ben Talal ait payé tous les salaires actuels ? Et qui paie le salaire de Cancelo, alors qu'il est revenu dans l'équipe et que sa situation avec le Barça n'est toujours pas réglée ? »

Al-Hariri a estimé que le grand nombre de dossiers ouverts au sein d'Al-Hilal reflète, de son point de vue, un état de désorganisation dans la gestion de l'effectif, ajoutant : « Il y a du chaos et du n'importe quoi à Al-Hilal, et je n'exclus pas le départ de Karim Benzema, ni qu'ils fassent venir un joueur meilleur que lui, tout comme pour Yassine Bounou », lançant ainsi une série de spéculations sur l'avenir de plusieurs des principales stars de l'équipe.

Les déclarations d'Al-Hariri viennent ouvrir un nouveau débat sur les écarts entre les clubs sur le marché des transferts, notamment dans le contexte de la crise financière que traverse Al-Nassr, alors qu'il estime que certains autres clubs disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour agir et gérer les dossiers des joueurs et les salaires, ce qui, selon lui, nécessite davantage de transparence et de contrôle pour garantir l'égalité des chances dans la compétition.