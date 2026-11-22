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La légende de Manchester United Gary Neville s’en est vivement prise à « son » équipe après sa défaite 4-0 contre Liverpool. L’ancien défenseur a expliqué sur Sky Sports qu’il ne comprenait pas la titularisation de Matthijs de Ligt, qui retrouvait le onze de départ en Premier League après 357 jours, et qu’il n’avait jamais vu United jouer aussi mal.

Selon Neville, le problème tenait d’abord à l’attitude des joueurs. « Je ne vois jamais les joueurs sur la pointe des pieds, en alerte… C’est comme s’ils n’étaient concentrés sur rien du tout. Beaucoup de joueurs se tiennent comme ça », dit Neville en prenant un air impassible.

« Voilà comment ils se tiennent ! Qu’est-ce qui se passe ? », poursuit la légende du club avant de se frapper deux fois le visage. « Réveille-toi, réveille-toi ! Tu joues pour Manchester United ! »

Roy Keane rit de la façon dont Neville mime un joueur concentré. « Mais où est cette attitude ? », reprend Neville sur un ton sérieux. « Je ne vois jamais les joueurs ramper. Je ne vois jamais ça », dit-il pour évoquer une attitude plus active.

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United a désormais encaissé 34 buts toutes compétitions confondues. Aucune autre équipe des cinq grands championnats européens n’a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets aussi souvent. Neville se montre donc particulièrement critique envers la défense et la politique de recrutement du club.

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« C’est dû à de la négligence, estime Neville. La négligence, c’est de ne pas recruter de défenseurs pendant les périodes de transferts, car cela fait deux ou trois ans que nous voyons ça. »

De Ligt fait partie des défenseurs qui n’ont pas fait bonne impression. L’international néerlandais a commis une erreur d’appréciation qui a conduit au carton rouge de Leny Yoro. United a concédé l’ouverture du score sur le coup franc de Dominik Szoboszlai qui a suivi, avant de disputer le reste d’un match où il n’avait aucune chance.

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« Au moment où De Ligt fait ce sprint, Yoro doit se rapprocher à moins de dix mètres de lui, et Dalot doit aussi venir vers lui. C’est vraiment mauvais de la part de Yoro et de Dalot. »

« De Ligt met tout sens dessus dessous. Il n’en revenait pas, mais il a déjà joué défenseur central. Il n’arrivait pas à croire que Yoro ne soit pas là. Puis Yoro provoque un contact, et c’est maladroit. Franchement, il est difficile de faire pire. Les quatre défenseurs ne pensent qu’à leurs propres tâches. Ils ont peur. »

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« Quand nous avons entendu les compositions, nous avons tout de suite été très surpris, poursuit Neville. Ensuite, je ne pensais pas qu’United gagnerait, et je me doutais déjà que l’équipe encaisserait beaucoup de buts et ferait des erreurs. »

« Les options sur le banc ne sont peut-être pas formidables non plus, mais c’est vraiment désespérant et fatigant de les regarder jouer. Les options de Mauricio Pochettino ne sont pas formidables, mais je ne comprenais pas le choix de De Ligt. »

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« Moi aussi, j’ai été écarté des terrains pendant un an, et il est vraiment difficile de retrouver ses marques dans un match comme celui-là. Je ne dis pas que c’est impossible, mais quand on est défenseur central, il faut d’abord retrouver ses repères. »

« Vous l’avez vu à Côme , il courait dans tous les sens. C’est presque comme s’il ne savait pas ce qui se passait. J’ai vécu la même chose quand je suis revenu à 32 ans ; mais lui aussi a de l’expérience, bien sûr. »

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« J’ai été très surpris qu’il joue, mais les autres n’ont pas vraiment fait mieux non plus », affirme Neville, qui dit n’avoir jamais vu un Manchester United aussi mauvais. « C’est la pire période qu’ait traversée Manchester United en 54 ans. »

« C’est un fait. La pire équipe défensive d’Europe, à l’avant-dernière place du championnat… Ils n’ont jamais aussi mal commencé », affirme Neville. Le nouvel entraîneur Pochettino a reconnu que son équipe était engagée dans une lutte pour le maintien. The Red Devils occupent la dix-neuvième place.