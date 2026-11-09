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Gary et Phil Neville, légendes de Manchester United, ont dressé un constat accablant des options défensives actuelles du club après un match nul chaotique contre Aston Villa (4-4). Les anciens joueurs estiment que l’absence de recrues en défense place Manchester United dans une situation périlleuse qui pourrait menacer son maintien dans l’élite.

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Un match fou à huit buts à Old Trafford

Manchester United aborde la trêve internationale de novembre à la 18e place de Premier League après une prestation défensive désastreuse. Les locaux se sont retrouvés menés de deux buts en cinq minutes, à la suite de réalisations rapides d’Alysson et de Nicolas Jackson.

Les hommes de Michael Carrick ont réagi avant la pause, égalisant grâce à un penalty de Bruno Fernandes et à un but de Youri Tielemans, ancien milieu d’Aston Villa. Les visiteurs ont toutefois repris l’avantage après la reprise, sur un penalty de Josh McGinn, avant que Leon Goretzka n’inscrive leur quatrième but.

Alors qu’il se dirigeait vers une défaite lourde de conséquences, Manchester United a arraché un point dans le temps additionnel. Entrés en jeu, Joshua Zirkzee et Patrick Dorgu ont marqué en fin de match pour obtenir le nul (4-4), évitant au club de tomber à la dernière place du classement.

Les frères Neville fustigent les options défensives

United a terminé le match avec une défense de fortune composée de Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven et Dorgu. S’exprimant sur NBC Sports, Gary Neville a désigné l’activité du club sur le marché des transferts cet été comme la cause profonde de ce chaos.

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« Si Manchester United a encaissé quatre buts, c’est parce que le club n’a pas investi en défense pendant le mercato », a-t-il déclaré. « Tout le monde savait qu’il fallait le faire, qu’il leur fallait des défenseurs. Ceux qui sont là enchaînent les erreurs. Les défenseurs qui ont terminé ce match vous mèneront à la relégation. Regardez les erreurs défensives… Nous avons tous répété pendant le mercato qu’ils devaient recruter des défenseurs. Ils devaient avancer leur budget transferts et faire venir des défenseurs. »

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Son frère Phil partage ce constat et a particulièrement visé les quatre défenseurs présents en fin de match. « La défense à quatre qui a terminé le match, Mazraoui, Yoro, Heaven et Dorgu, vous mène à la relégation », a-t-il ajouté. « Avec cette défense à quatre, un entraîneur se fait licencier et je ne pense pas qu’elle puisse permettre à United de se maintenir en Premier League. Cette défense à quatre vous mène à la relégation, elle est mauvaise. Elle n’a pas le niveau pour jouer en Premier League. »

Des problèmes institutionnels profonds

Ce match nul porte à huit la série de rencontres sans victoire de United en championnat et le laisse à sa plus mauvaise place à ce stade d’une saison depuis 1986. Malgré cette sombre réalité, Neville estime que licencier Carrick ne résoudrait pas les problèmes structurels plus larges du club.

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« On peut masquer les problèmes et profiter de l’électrochoc provoqué par l’arrivée d’un nouvel entraîneur », a ajouté l’ancien capitaine. « Quand le nouvel entraîneur arrive, tout le monde est content pendant deux ou trois mois et, soudain, six mois plus tard, la même chose se reproduit.

« On peut continuer à changer d’entraîneur en pensant que c’est la solution. Mais huit entraîneurs en 12 ans ont prouvé que ce n’était pas la réponse. Michael pourrait partir, Michael pourrait rester, nous n’en savons rien, les propriétaires ne savent pas quoi faire. »

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Il a poursuivi : « C’est toujours la même histoire. [Ruben] Amorim, [Erik] ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Carrick, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick : certains sont des entraîneurs de classe mondiale qui ont connu le succès, il y a aussi beaucoup de jeunes entraîneurs prometteurs et d’anciens joueurs qui connaissent bien le club. Rien n’a fonctionné parce que, si vous recrutez mal, si votre département de la performance et votre cellule de recrutement sont défaillants, si vous n’avez pas une direction solide à tous les niveaux du club, vous échouerez.

« Toute organisation au monde échouera si sa direction n’avance pas dans le même sens de haut en bas, du conseil d’administration et des propriétaires jusqu’à la personne sur le terrain qui essaie de jouer au football. Il y a de vrais problèmes au sein de ce club, avec des personnes qui occupent des postes à responsabilités sans jamais avoir exercé ces fonctions auparavant. »

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Une lutte pour le maintien en Premier League

Manchester United aborde la trêve internationale de novembre dans la zone de relégation, ce qui accroît considérablement la pression sur le staff technique et les dirigeants. À son retour, le club devra rapidement trouver le moyen de colmater les brèches de sa défense et prendre des points cruciaux pour s’éloigner du danger.

À l’approche du mercato de janvier, l’attention va désormais se tourner vers les dirigeants du club. Les propriétaires devront décider s’ils débloquent des fonds pour recruter les renforts défensifs que Neville juge indispensables au maintien en Premier League.