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Le Manchester United n’arrive pas à se relever. Avec Mauricio Pochettino sur le banc pour la première fois, les Red Devils ont subi une nouvelle défaite cuisante face à leurs rivaux historiques de Liverpool.

À Anfield, l’équipe d’Iraola a dominé de bout en bout. Profitant aussi de l’expulsion précoce de Yoro, elle a battu United 4 à 0, et le score a même paru flatteur pour Manchester.

Après le match, sur Sky Sports, l’ancien capitaine de Manchester, Gary Neville, a vivement critiqué les premiers choix de Pochettino et l’attitude des joueurs. L’ancien latéral s’en est particulièrement pris à De Ligt, de retour dans le onze de départ et désastreux tout au long de la rencontre.

« Quand j’ai vu son nom dans le onze de départ, j’ai été stupéfait. Je l’avais vu à Côme et il était complètement hors de forme. Il devait couvrir Yoro et ne l’a pas fait. Il a été mis en difficulté dès les dix premières minutes. Je dois dire que le placement de Yoro et sa capacité à couvrir les espaces dans son dos sont médiocres. Vraiment médiocres. Yoro doit savoir se déplacer et couvrir l’autre défenseur central : il faut couvrir son coéquipier, mais il ne le fait pas. Dans l’ensemble, c’est une mauvaise prestation de Manchester United. »

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Visiblement agité et en colère, Neville a ensuite été au cœur d’une séquence devenue aussitôt virale. Alors qu’il jugeait l’équipe trop molle et appelait les joueurs à se réveiller, Neville a commencé à se gifler en direct à la télévision, en criant : « Vous devez vous réveiller ! Réveillez-vous ! Vous êtes Manchester United. »