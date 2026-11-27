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Gary Neville a relancé le débat sur le marché des transferts en affirmant qu'Erling Haaland quittera Manchester City pour le Real Madrid dans un avenir proche. L'ancien défenseur de Manchester United a aussi imaginé une refonte de l'attaque madrilène qui pourrait pousser l'une des plus grandes stars du club vers la sortie.

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La prédiction audacieuse de Neville sur Haaland

Neville estime que Haaland est destiné à rejoindre Madrid. Invité du podcast The Overlap, l'ancien défenseur de 51 ans s'est dit absolument convaincu que l'attaquant de Manchester City quittera l'Etihad Stadium pour la capitale espagnole d'ici un an et demi. Selon Neville, ce transfert retentissant pourrait même se concrétiser dès la fin de la saison en cours.

Une nouvelle attaque se dessine au Bernabéu

Neville ne s'est pas contenté de prédire un départ de Haaland pour l'Espagne : il a aussi expliqué précisément comment l'attaquant s'intégrerait à la ligne offensive du Real Madrid aux côtés de Kylian Mbappé. Surtout, le consultant estime que l'arrivée du joueur de City pousserait Vinicius Junior vers la sortie.

« Je suis absolument certain qu'Erling Haaland sera un joueur du Real Madrid dans un délai maximum de 18 mois, peut-être à la fin de la saison, a déclaré Neville. Je pense que Vinicius quittera le Real Madrid, que Mbappé passera sur l'aile gauche et que Haaland sera l'avant-centre du Real Madrid. »

Le Real Madrid en toile de fond et les sanctions qui menacent City

Haaland est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2034. L'attaquant, actuellement engagé dans un litige avec un électricien polonais, a déjà été associé au géant espagnol. Son recrutement était la promesse phare de la campagne d'Enrique Riquelme pour la présidence du Real Madrid, une élection finalement remportée par Florentino Pérez.

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Son père, Alfie Haaland, a lui aussi reconnu par le passé l'attrait du Bernabéu. « Erling est heureux à City, il a un long contrat… mais tous les joueurs veulent jouer pour le Real Madrid », a-t-il déclaré.

Pour l'heure, Haaland n'a toutefois affiché publiquement aucune crainte d'une éventuelle relégation si City venait à être sanctionné pour des irrégularités financières. « J'ai signé un contrat de neuf ans et demi », a rappelé l'attaquant.

Que pourrait-il se passer ensuite à l'Etihad ?

Malgré la position affichée par Haaland, l'issue de l'affaire financière de City pèsera lourd sur l'avenir de l'effectif. Une sanction sévère pourrait accélérer le départ de plusieurs joueurs de premier plan de l'Etihad Stadium.