Gary Neville, la légende de Manchester United, estime que le quart d'heure passé à regarder son ancien club affronter Fulham fut le pire qu'il ait jamais vu en 46 ans à suivre le club.

Manchester United a poursuivi son mauvais début de saison en concédant le nul 1-1 sur la pelouse de Craven Cottage, où Lisandro Martínez a inscrit un but contre son camp risible avant que Matheus Cunha ne sauve le point du nul d'une frappe déviée en toute fin de match.

La prestation de Manchester United n'a rien eu d'impressionnant pendant la majeure partie de la rencontre, et Neville a été choqué par la médiocrité de leur performance et par ce qu'il a considéré comme un manque d'engagement.

En réalité, l'homme âgé de 51 ans a estimé que la situation était si mauvaise qu'il n'avait jamais vu cela chez la moindre équipe de Manchester United.

Neville a déclaré sur la chaîne « Sky Sports » : « Je suis Manchester United depuis l'âge de cinq ans, et c'est le pire quart d'heure que j'aie vu de ma vie. Une prestation absolument honteuse. Je n'ai jamais vu un tel laisser-aller. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Carrick ? ».

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Metro » : « J'ai énormément de mal à me promener. On ne devrait jamais se promener sur un terrain de football. C'est quelque chose d'étrange ».

Il a poursuivi : « Ce sont quelques minutes où les maillots bleus jouent contre les maillots blancs, puis la situation s'inverse, c'est un match de football étrange ».

Il a conclu ses propos : « Aucune des deux équipes ne progressera avec un tel laisser-aller. Regardez-les simplement : ils marchent ! ».

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