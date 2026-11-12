Partager Suivez GOAL sur Google

Gary Neville a livré une analyse sévère de la direction de Manchester United après le limogeage de Michael Carrick. L’ancien capitaine du club l’a accusé de « manquer de classe » dans sa façon de traiter le milieu de terrain légendaire, tout en préparant l’effectif actuel à un régime éprouvant sous les ordres de Mauricio Pochettino, pressenti pour succéder à Carrick.

Publicité

Dans l’incertitude à Carrington

Manchester United a confirmé jeudi le départ de Michael Carrick, mettant fin à une longue période d’incertitude. Malgré les nombreuses informations faisant état de son départ imminent, l’ancien milieu de terrain a continué de diriger les séances d’entraînement à Carrington mardi et mercredi.

La décision définitive concernant l’avenir de Carrick a été prise mercredi, à l’issue d’une réunion au sommet à Monaco. Le directeur du football Jason Wilcox et le directeur général Omar Berrada se sont rendus dans la principauté pour rencontrer le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe et finaliser le changement d’entraîneur. Selon certaines informations, Mauricio Pochettino serait pressenti pour lui succéder.

Une manière de faire maladroite et sans élégance

Invité du podcast Stick to Football avant l’annonce officielle, Neville s’est dit incrédule face à la chronologie des événements. Selon lui, la distance ne devrait pas retarder une décision aussi importante concernant un poste, tandis que l’entraîneur reste dans l’ignorance.

« Nous enregistrons cette émission aujourd’hui en sachant que Michael Carrick va être limogé demain, en sachant qu’ils discutent avec Mauricio Pochettino, en sachant qu’ils ont parlé à [Julian] Nagelsmann et à [Eddie] Howe. Et ils ont raison de le faire, d’ailleurs, je ne dis pas le contraire », a déclaré Neville.

Publicité Publicité

Il a déploré que les dirigeants n’aient pas communiqué rapidement après leur réunion. « Mais le fait qu’ils soient à Monaco et qu’ils ne puissent pas le limoger aujourd’hui alors qu’ils savent que cela va arriver, je trouve ça un peu maladroit, un peu sans élégance », a-t-il ajouté. « Quand on vit à Monaco, on ne peut pas laisser quelqu’un dans l’attente pendant 24 ou 48 heures simplement parce qu’on vit à Monaco. Ce n’est pas possible. »

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

La crainte de la relégation et une remise en forme drastique

La situation de Carrick s’est rapidement dégradée après la signature d’un contrat permanent courant jusqu’en 2028, en mai dernier. Après avoir d’abord pris les rênes de l’équipe à titre intérimaire en janvier, il a vu son équipe connaître un début de saison désastreux. Elle n’a remporté qu’un seul de ses dix matches de championnat et végète dans la zone de relégation avec seulement huit points.

Alors que Pochettino semble sur le point de prendre la relève, Neville a prévenu les joueurs actuels qu’ils devaient se préparer à un bouleversement radical sur le plan physique. « Ce que nous savons de lui, c’est qu’il fait courir ses joueurs et qu’il accorde une place vraiment prioritaire à la condition physique. Ses équipes ont toujours été en forme, qu’elles aient gagné ou non », a expliqué Neville.

Publicité

« Quand j’étais avec l’Angleterre, nous nous entraînions au centre d’entraînement de Tottenham. Ils avaient cette séance du mardi, que j’appelle le « mardi de la terreur », même si ce n’était pas son nom, mais quelque chose dans ce genre. À l’époque, ses séances de course étaient célèbres : il les impose à toutes ses équipes, il fait courir ses joueurs », a-t-il ajouté. « Pour être juste, ses équipes étaient toujours en forme. Je pense que c’est un point sur lequel il agira immédiatement. Il a maintenant beaucoup d’expérience, évidemment, et il sait entraîner une équipe. »

Le maintien, un défi immédiat

L’arrivée attendue de Pochettino, qui a précédemment entraîné Tottenham, Chelsea, le Paris Saint-Germain et les États-Unis, annonce un changement de stratégie urgent pour le club. L’Argentin devra redonner immédiatement de l’élan à un effectif totalement dépourvu de confiance et éloigner United de la zone de relégation en Premier League.