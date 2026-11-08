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Gary Neville a exhorté Michael Carrick à miser sur l’expérience et à ne pas titulariser le jeune Shea Lacey face à Aston Villa. Manchester United est tombé dans la zone de relégation, ce qui a poussé la légende du club à réclamer une approche prudente pour cette rencontre cruciale de Premier League.

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United tombe dans la zone de relégation

United est tombé dans la zone de relégation de Premier League après la victoire de Nottingham Forest contre Manchester City. Cette chute inquiétante accentue la pression sur l’entraîneur Carrick avant le match contre Aston Villa.

L’équipe de Carrick a fait preuve de combativité en Ligue des champions cette semaine. Elle a remonté un déficit de deux buts pour décrocher une victoire cruciale contre la Roma. Entré en jeu en fin de match, Lacey a joué un rôle décisif dans cette remontée. L’adolescent espère désormais être titulaire contre Villa.

Neville réclame de l’expérience plutôt que de la jeunesse

Malgré l’entrée en jeu remarquée de Lacey en milieu de semaine, Neville a exhorté Carrick à résister à la tentation de titulariser le jeune joueur. L’ancien défenseur estime que la crise actuelle exige de faire appel à des joueurs expérimentés ayant fait leurs preuves. Au micro de NBC Sport, Neville a mis en garde contre l’idée de compter sur les jeunes pour sauver la saison.

« Je ne dirais pas que c’est le moment de faire jouer les jeunes, c’est le moment de miser sur l’expérience, a-t-il déclaré. Je pense que c’est quelque chose que l’on fait quand on a des jeunes talentueux, pour commencer, mais aussi quand on est absolument désespéré. Il doit aligner sa meilleure équipe, et les joueurs doivent répondre présents. »

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L’émotion masque des failles tactiques plus profondes

Neville a reconnu sa stupéfaction de voir son ancien club parmi les trois derniers, qualifiant la situation de retour brutal à la réalité. Il a également averti que la remontée européenne de United devait davantage à l’ambiance qu’à une approche tactique durable.

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« Les voir parmi les trois derniers, c’est incroyable, cela ramène brutalement à la réalité. Mercredi soir, ce qui a fait la différence, c’est l’émotion, a ajouté Neville. Manchester United a marqué ce but et, lors des soirées européennes, on a déjà vu l’émotion porter une équipe à travers des vagues d’attaques successives. L’ambiance est électrique, mais cela ne suffira pas à surmonter tous les moments difficiles. »

« Il faut des performances, des automatismes, une méthode. En tant que joueur, il faut pouvoir s’appuyer sur quelque chose de constant et sur un style de jeu de référence. Manchester United a été vraiment, vraiment mauvais cette saison. Si le club aborde la trêve internationale dans la zone de relégation, la situation sera extrêmement préoccupante. »

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Un test crucial contre Aston Villa

United reçoit Aston Villa à Old Trafford aujourd’hui et doit impérativement remédier à ses mauvais résultats en championnat. Ce match constitue un test majeur pour l’approche tactique de Carrick.